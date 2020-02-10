قاسم سلیمانی فرزند انقلاب بود/ ضرورت اعتماد به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی ظهر امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه تبریز گفت: ایام دهه‌فجر و انقلاب نور و امید را تبریک عرض می‌کنم. از مردم آذربایجان و تبریز و دانشگاه تبریز تشکر می‌کنم که مراسم‌های مثال زدنی برگزار کردند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب، تربیت نیروهای انقلابی بود، شهیدان باکری، همت، سلیمانی و… انسان‌های بزرگ تربیت شده جمهوری اسلامی است. هیچ انقلابی مانند این انقلاب، نیروی فرهیخته تربیت نکرده است.

رضایی ابراز داشت: یک جوان ۲۴ ساله‌ای بود که هیچکس او را نمی‌شناخت اما به ندای امام لبیک گفت و وارد میدان شد. یک نور معنوی، جوانان را از گوشه کنار کشور جمع کرد و با دستان خالی در مقابل دشمنان ایستادند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جوانان گمنامی که درس و دانشگاه و کشاورزی را رها کردند و به مظلومیت ملت لبیک گفتند و در مقابل دشمن کاملاً مجهز ایستادند و زمین زدند. این قابلیت‌ها در درون جوانان بود و خود را در سیمای انقلاب و امام دیدند و گمشده خود را یافتند.

وی ابراز داشت: سال اول جنگ اصلاً موفقیتی نداشتیم سال دوم حصر آبادان، طریق القدس را انجام دادیم اما باید تیپ و لشکر درست می‌کردیم و سازمان دهی می‌کردیم. در فتح المبین باید سه تیپ را به ۱۱ تیپ تبدیل می‌کردیم. ۱۰ تیپ درست کرده بودیم اما برای تیپ ۱۱ نفر کم داشتیم.

رضایی ادامه داد: از شهید حسن باقری خواستم جوانان را معرفی کند و قاسم سلیمانی را معرفی کرد. شهید سلیمانی تیپ ثارالله را به عنوان تیپ ۱۱ در دی ماه آن سال درست کرد. این شروع فعالیت قاسم سلیمانی بود، در عملیات‌های بدر و… همین قهرمانان گمنام تکیه گاه بودند و رفته رفته مردم و مسئولین اینها را شناختند.

وی با تاکید بر اینکه امشب سالروز عملیات والفجر ۸ است، اظهار داشت: قاسم سلیمانی در این عملیات مسئول گرفتن پایگاه موشکی عراق بود، قاسم سلیمانی چه در جنگ و بعد از جنگ، همه زندگی اش را تقدیم انقلاب کرد و از هیچکس انتظاری نداشت. شهید مهدی باکری و قاسم سلیمانی خیلی شبیه هم بودند. هر دو در خاک عراق شهید شدند. آخرین جمله‌ای که شهید سلیمانی می‌نویسد، همان جمله آقا مهدی باکری است خدایا مرا پاکیزه بپذیر. هر دو از جوانان برومند ایران بودند.

وی گفت: باید بازخوانی شود که هرجا بر روی پای خود ایستادیم، موفق شدیم. جوانان امروز نیز مانند جوانان آن زمان هستند، اما چرا اقتصادمان این گونه است؟ الان سایر کشورها تکنولوژی تولید موشک را از ما می‌خواهند. باید به جوانان اعتماد کرد. امکانات الان دهها برابر امکانات آن زمان است.

رضایی افزود: خداوند به پشت سر ترامپ زده و موجب آزمایش و امتحان سوم مردم ایران شده است. راز و رمز مخصوصی در تشییع پیکر قاسم سلیمانی است. این است که جوانان باید دوباره راه بیفتند.

وی اظهار کرد: زمانی می‌توانیم آمریکا را از منطقه بیرون کنیم که اقتصاد منطقه را در دست بگیریم، ارزش‌های دیروز در زمان جنگ را باید در صنعت و اقتصاد بازخوانی کنیم. پیام شهادت قاسم سلیمانی بازخوانی ارزش‌های انقلاب در بین جوانان است. جوانان امروز هیچ چیزی از جوانان آن زمان کم ندارند.