خروج امارات از یمن پس از ۵ سال و از دست دادن ۱۰۸ نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری امارات، پایگاه نظامی «زائد» در ابوظبی روز گذشته شاهد مراسمی با حضور نیروهایی که از جنگ یمن برگشته اند، بود که در جریان آن پس از ۵ سال و از دست دادن ۱۰۸ نظامی، خروج نیروهای اماراتی از یمن اعلام شد.

در این مراسم که شماری از مقامات ارشد اماراتی حضور داشتند، محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی به تمجید از نقش نیروهای مسلح این کشور پرداخت و مدعی شد: نیروهای ما که در مأموریت بازگشت امید در کشور یمن شرکت کردند به دنیا تاکید کردند که امارات همواره یکی از ستونهای اصلی امنیت و ثبات در منطقه است.

محمد بن زائد ولیعهد ابوظبی هم ضمن تمجید از نیروهای شرکت کننده در جنگ علیه ملت مظلوم یمن ادعا کرد: آنها در کنار حق، عدالت قرار گرفته و مظلوم را یاری کرده اند. امارات منشأ خیر و امید و ارائه کننده کمک‌های انسانی در کل یمن است. ما حامی صلح هستیم اما در قبال تهدید امنیت خود و بردارانمان عزم راسخ داریم. امارات نقش تاریخی در قالب ائتلاف عربی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه به ویژه یمن ایفا کرد. امارات عامل خیر و امید در هرجا که می‌رود، است.

اما در ابتدای این مراسم سرلشکر «عیسی المزروعی»، فرمانده نیروهای اماراتی در یمن گزارشی از حضور پنج ساله این نیروها در یمن را ارائه داد و مدعی شد که تعداد کشته‌های نیروهای اماراتی در طول این سال‌ها ۱۰۸ تن بوده است.

وی افزود: پس از پنج سال از آغاز عملیات طوفان قاطعیت استراتژی حضور مستقیم که با حرفه‌ای‌گری عالی صورت گرفت، به راهبرد حضور غیر مستقیم تبدیل شده است که امروزه به دست نیروهای یمنی اجرا می‌شود؛ نیروهایی که سازماندهی و آموزش و تجهیز شده‌اند و لازم است تا بقایای خاک یمن را آزاد کنند. به مناسبت این تحول راهبردی در عملیات نیروهای مسلح ما در یمن، امروز در حضور شما از نیروهایمان پس از موفقیت کاملشان در انجام وظیفه خود برای آزادسازی و تثبیت امنیت، حضور یافته‌ایم. نیروهای زمینی، گارد ریاستی و عملیات ویژه با تمام یگان‌های خود با ۱۵ هزار سرباز در ۱۵ یگان در استان‌ها و شهرهای یمن مشارکت داشتند.

مقام نظامی اماراتی در ادامه از ۱۳۰ هزار سورتی هوایی و بیش از نیم میلیون ساعت پرواز عملیاتی در طول پنج سال گذشته خبر داد و گفت که نیروهای دریایی امارات نیز با سه یگان و ۵۰ شناور مختلف و سه هزار نیرو در یمن مشارکت داشتند.

وی ادعا کرد: ما در آن واحد با سه دشمن شامل حوثی ها، اخوان المسلمین، ستون پنجم آنها، القاعده و داعش می‌جنگیم. با این حال خللی در مأموریت نیروهای مسلح در داخل ایجاد نشده و آنها حامی امارات هستند.

مقام نظامی اماراتی در پایان تأکید کرد که امارات همچنان به حمایت و پشتیبانی از ائتلاف سعودی در عملیات‌های هوایی و امداد لجستیکی و آموزش و مبارزه با تروریسم و همچنین حمایت از «مقاومت جنوب» ادامه خواهد داد.