  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۱۶

رئیس دانشگاه تبریز:

شهادت سردار سلیمانی وحدت آفرین بود

شهادت سردار سلیمانی وحدت آفرین بود

تبریز- رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه برکات شهادت شهید سلیمانی خیلی زیاد است، گفت: شهادت سردار سلیمانی وحدت آفرین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، میررضا مجیدی ظهر امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه تبریز گفت: تشییع شهید سلیمانی همانند تشییع‌های سالهای دفاع مقدس بود.

وی افزود: ترور سردار سلیمانی ننگ ترین کار آمریکا بود. امیدواریم شهادت این مرد بزرگ باعث حذف استعمار گردان از منطقه شود. در زمان جنگ با دستور و شعار یا زهرای سردار محسن رضایی عملیات انجام می‌شد.

مجیدی ادامه داد: ما ایشان را بیشتر از یک اقتصاددان، فرمانده دفاع مقدس می‌شناسیم. این دانشگاه مشهد الشهدای دانشگاه‌ها است که باکری‌ها، پورشریفی ها و… را تقدیم انقلاب کرده است.

کد مطلب 4849685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها