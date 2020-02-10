شهادت سردار سلیمانی وحدت آفرین بود

به گزارش خبرنگار مهر، میررضا مجیدی ظهر امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت ایام الله دهه فجر و گرامیداشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه تبریز گفت: تشییع شهید سلیمانی همانند تشییع‌های سالهای دفاع مقدس بود.

وی افزود: ترور سردار سلیمانی ننگ ترین کار آمریکا بود. امیدواریم شهادت این مرد بزرگ باعث حذف استعمار گردان از منطقه شود. در زمان جنگ با دستور و شعار یا زهرای سردار محسن رضایی عملیات انجام می‌شد.

مجیدی ادامه داد: ما ایشان را بیشتر از یک اقتصاددان، فرمانده دفاع مقدس می‌شناسیم. این دانشگاه مشهد الشهدای دانشگاه‌ها است که باکری‌ها، پورشریفی ها و… را تقدیم انقلاب کرده است.