به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: محدودیتهای ترافیکی در معابر و خیابانهای منتهی به بلوار شهید بهشتی تا مسیر چهار راه بسیج و از ساعت ۸ صبح روز ۲۲ بهمن اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به مسیر راهپیمایی در طول خیابان مدرس و مسیرهای منتهی به آن اعم از کوچه و خیابانهای شرقی و غربی تا تقاطع بسیج محدودیت تردد و توقف اجرا میشود.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه همچنین از اعمال محدودیتهای موقتی تردد در برخی مسیرها نیز خبر داد و گفت: این مسیرها شامل تقاطع جوانشیر و میدان غدیر به سمت مدرس، تقاطع آتش نشانی به سمت چهار راه بسیج، تقاطع ۱۷ شهریور به سمت بلوار شهید بهشتی و تقاطع دادگستری به سمت چهار راه بسیج میشود.
این مقام انتظامی گفت: شهروندان کرمانشاهی میتوانند در زمان اجرای طرح، از بلوار بنت الهدی به خیابان شهدای اشک تلخ و بلوار مصطفی امامی به خیابان کوهساری به عنوان معابر جایگزین استفاده کنند.
سرهنگ شیری با بیان اینکه پارک خودرو از ساعت ۶ صبح فردا (سه شنبه) و تردد نیز از ساعت ۸ در مسیرهای یاد شده ممنوع خواهد بود، تصریح کرد: خودروهای متوقف شده در مسیر راهپیمایی با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی در پایان از عموم شهروندان خواست تا پلیس را در راستای اجرای محدودیتهای ترافیکی به منظور برقراری هرچه بهتر نظم و امنیت یاری کنند.
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