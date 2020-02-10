افزایش قابل توجه دانشجویان خارجی دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور عبدالحمید علیزاده، مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمین چمن مصنوعی سایت مرکزی دانشگاه لرستان، افتتاح شد.

علیزاده، در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی سایت مرکزی دانشگاه لرستان ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر، از تلاش های تیم مدیریتی دانشگاه لرستان برای ارتقای کیفیت زیرساخت های ورزشی دانشگاه لرستان و ساخت فضاهای جدید ورزشی در این دانشگاه، تشکر کرد.

وی افزود: خوشبختانه در بحث افزایش تعداد دانشجویان غیرایرانی دانشگاه لرستان، تحولی اثرگذار در دانشگاه لرستان صورت گرفته و تعداد دانشجویان غیرایرانی این دانشگاه، در دو سال اخیر، به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

براساس این گزارش، صبح امروز دوشنبه، ۲۱ بهمن ماه و در ایام گرامیداشت دهه مبارک فجر، زمین چمن مصنوعی سایت مرکزی دانشگاه لرستان که با ابعاد ۱۱۲۵ مترمربع و اعتبار ۳۳۰ میلیون تومان، در سال ۹۸ ساخته شده است، افتتاح شد.

اعتبار ساخت این زمین چمن مصنوعی با همکاری صندوق رفاه دانشجویی و سازمان امور دانشجویان، تأمین شده است.