دعوت از مردم آذربایجان غربی برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام مشترک حجت الاسلام سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه و محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی آمده ست، یوم‌الله بیست و دوّم بهمن، سرآغاز حکومت مجدد صالحان و سپیده روشن پیروزی و روز تجلّی افتخار، عزت، اقتدار و خودباوری ملّت بزرگ ایران است و گرامیداشت این روز سرنوشت ساز، تکریم و پاسداشت خون مطهر هزاران شهید سرافرازی است که برای به ثمر رسیدن انقلاب و کسب استقلال کشور، از جان عزیز خود گذشتند.

این پیام می‌افزاید، حال که قطار انقلاب در چهل و یکمین ایستگاه مقتدرانه خود در مقابل هجمه‌های سنگین دشمنان به راه خود ادامه می‌دهد، راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش عظیم شوکت و اقتدار ایران اسلامی است که به سردمداران استکبار جهانی می‌فهماند هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت بزرگ ایران را از راه افتخارآمیز و رو به پیشرفت خود بازدارد.

در ادامه پیام آمده است، یقیناً، حضور حداکثری شما مردم عزیز در این همایش ملی، که آمیخته با اربعین شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خواهد بود همچون همیشه نشانگر پیوند ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های والای حضرت امام راحل (ره)، مقام عظمای ولایت و شهدای والامقام خواهد بود.

این‌جانبان، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از آحاد مردم شریف و ولایی و همه اقوام و ادیان استان آذربایجان‌غربی برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت و از پروردگار متعال مسئلت می‌نمائیم تا همواره عنایات خاصه خود را شامل ملت و کشور عزیز ما بگرداند.