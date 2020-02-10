  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۵

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین:

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار می شود

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار می شود

قزوین- مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی روز دوشنبه در قرارگاه راهیان نور که با حضور مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: علی رغم تمام توطئه‌ها و تبلیغات ضد انقلاب درجهت دلسرد کردن مردم برای حضور کمرنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور مردم به واسطه تقارن این روز با چهلم شهید سلیمانی باشکوه‌تر از سال‌ها ی گذشته برگزار خواهد شد.

وی افزود: آنچه که باعث شده افتخارات و پیروزی‌های جریان مقاومت در منطقه رقم بخورد نقش تأثیر گذار مکتب شهید سلیمانی بوده است.

وی گفت: جوانان را باید با مکتب شهید سلیمانی آشنا ساخت و آنان را متصل و همراه این مکتب کرد.

راهیان نور مسیر آشنا ساختن جوانان با مکتب شهید سلیمانی است

عباس کاظمی مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: افتخار ما این است که در مکتب حاج قاسم سلیمانی حضور داریم و در آن نفس می کشیم.

وی افزود: فناوری راهیان نور این بستر را فراهم می‌کند تا به وسیله آن نسل جوان را به مکتب شهید سلیمانی آشنا سازیم، و همین بستر بوده است که باعث شده است تا روحیه جهاد و شهادت در نسل‌های جوان حفظ شود و تا به امروز ماندگار بماند.

کاظمی گفت: دشمن وقتی می بیند که راهیان نور اینچنین تأثیر گذار است تمام تلاش و ظرفیت خود را بکار می‌گیرد تا به این حرکت بزرگ ضربه بزند.

وی افزود: در دشمنی، دشمن نباید شک کرد و از دشمن نباید انتظار دیگری غیر از این نیز داشت، در مقابل دشمن ما نیز باید تمام قد بایستیم و با تلاش و جهاد و برنامه ریزی دقیق به باشکوه‌تر برگزار شدن راهیان نور کمک کنیم.

وی گفت: در برنامه ریزی ها باید به تک تک اجزا فکر کرد و برای آن برنامه ریزی دقیق و حساب شده کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در برنامه ریزی برای اعزام دانشجویان سعی و تلاش مان این باشد که دانشجویانی که تا به حال به راهیان نور نرفته اند در اولویت اعزام قرار گیرند.

کد مطلب 4849696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها