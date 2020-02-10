به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی روز دوشنبه در قرارگاه راهیان نور که با حضور مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان برگزار شد، اظهار کرد: علی رغم تمام توطئه‌ها و تبلیغات ضد انقلاب درجهت دلسرد کردن مردم برای حضور کمرنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور مردم به واسطه تقارن این روز با چهلم شهید سلیمانی باشکوه‌تر از سال‌ها ی گذشته برگزار خواهد شد.

وی افزود: آنچه که باعث شده افتخارات و پیروزی‌های جریان مقاومت در منطقه رقم بخورد نقش تأثیر گذار مکتب شهید سلیمانی بوده است.

وی گفت: جوانان را باید با مکتب شهید سلیمانی آشنا ساخت و آنان را متصل و همراه این مکتب کرد.

راهیان نور مسیر آشنا ساختن جوانان با مکتب شهید سلیمانی است

عباس کاظمی مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: افتخار ما این است که در مکتب حاج قاسم سلیمانی حضور داریم و در آن نفس می کشیم.

وی افزود: فناوری راهیان نور این بستر را فراهم می‌کند تا به وسیله آن نسل جوان را به مکتب شهید سلیمانی آشنا سازیم، و همین بستر بوده است که باعث شده است تا روحیه جهاد و شهادت در نسل‌های جوان حفظ شود و تا به امروز ماندگار بماند.

کاظمی گفت: دشمن وقتی می بیند که راهیان نور اینچنین تأثیر گذار است تمام تلاش و ظرفیت خود را بکار می‌گیرد تا به این حرکت بزرگ ضربه بزند.

وی افزود: در دشمنی، دشمن نباید شک کرد و از دشمن نباید انتظار دیگری غیر از این نیز داشت، در مقابل دشمن ما نیز باید تمام قد بایستیم و با تلاش و جهاد و برنامه ریزی دقیق به باشکوه‌تر برگزار شدن راهیان نور کمک کنیم.

وی گفت: در برنامه ریزی ها باید به تک تک اجزا فکر کرد و برای آن برنامه ریزی دقیق و حساب شده کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در برنامه ریزی برای اعزام دانشجویان سعی و تلاش مان این باشد که دانشجویانی که تا به حال به راهیان نور نرفته اند در اولویت اعزام قرار گیرند.