بیش از هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بعدازظهر دوشنبه در برنامه های دهه فجر در گلستان اظهارکرد: دهه فجر یک سند مهم خدشه ناپذیر برای ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی و رهایی از چنگال ستمگران و ظالمان است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران با رشادت هایی که داشتند توانستند آزادی را به ارمغان بیاورند، افزود: مردم جمهوری اسلامی ایران برای اینکه به آرمان های خود دست یابند جوانان زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: امسال با برنامه ریزی هایی که از قبل انجام شد بیش از هزار برنامه فرهنگی و مذهبی به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر درروستاها و شهرهای گلستان در حال اجرایی است.

وی یادآور شد: ۴۷۰ مبلغ و مبلغه در ایام دهه فجر به شهرهای استان گلستان اعزام شدند.

ولی نژاد اظهار کرد: اجرای برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد، برگزاری همایش، محفل قرآنی، ویژه برنامه های کاروان نور، کرسی تلاوت، گفتمان گام دوم انقلاب، برگزاری جشن در هیئت های مذهبی، شب شعر، هم اندیشی نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری برنامه های ویژه سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر برنامه های مرتبط با ایشان، نقش روحانیت در پیروزی انقلاب و تدوام انقلاب اسلامی، تکریم از مادران و همسران شهدا، برگزاری جلسات متعدد با گروه هدف و تشکل های مرتبط، دیدار با خانواده شهدا، تهیه و توزیع اقلام فرهنگی و غیره از جمله برنامه های این اداره کل محسوب می شود.