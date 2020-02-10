دعوت نماینده ولی فقیه واستاندارگلستان برای حضور درراهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گلستان در پیامی مشترک از عموم مردم ولایتمدار و انقلابی استان برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت و اظهار کردند: انقلاب شکوهمند اسلامی به پشتوانه مردان و زنان همیشه در صحنه و غیرتمند خود توانسته است ۴۱ بهار آزادی را تجربه کند و راه خود را با صلابت ادامه دهد.

متن کامل پیام آیت الله سیدکاظم نورمفیدی و هادی حق شناس به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

انقلاب شکوهمند اسلامی به پشتوانه مردان و زنان همیشه در صحنه و غیرتمند خود توانسته است ۴۱ بهار آزادی را تجربه کند و راه خود را با صلابت، امید و آینده ای روشن ادامه دهد.

دهه مبارک فجر نمونه بازر تبعیت از ولایت در مسیر دستیابی به اهداف والای دینی و انسانی است و زعامت حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» و همراهی بی دریغ مردم، انقلاب اسلامی را در سطح بین المللی به الگو و مدلی آزادیخواهانه تبدیل کرد.

اینک در آستانه چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی و اربعین سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی حضور بی بدیل مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن می تواند همچون گذشته برهم زننده معادلات استکبار جهانی بویژه امریکا و اسرائیل جنایکاری باشد که امروز با طرح کذایی معادله قرن قصد تشنج افزایی در منطقه را دارند.

اینجانبان ضمن تبریک به مناسبت چهل و یکمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهیدان گلگون کفن خصوصاً سپهبد حاج قاسم سلیمانی که ترور مزدورانه ایشان نشان دهنده اوج درماندگی جبهه باطل و کفر بود، از عموم مردم ولایتمدار و قدر شناس استان دعوت می نماییم تا با حضور پرشور و انقلابی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، با آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تجدید پیمان نمایند تا این انقلاب همچون همیشه مسیر پیشرفت و توسعه را بپیماید.

سید کاظم نورمفیدی

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان

هادی حق شناس

استاندار گلستان