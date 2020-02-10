به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه قطار سازندگی و عمران در کشور همواره در حال حرکت بوده است، اظهار داشت: وضعیت استان ما در ارتباط با نرخ بیکاری در طول سنوات متمادی رمق را از خانواده‌ها گرفته و نیازمند اقدامات اساسی است.

وی با بیان اینکه از فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم یک نگاه ویژه ای به این موضوع شود، تصریح کرد: مسائلی که هست در طول سنوات انباشته شده است و موقعیت لرستان نیازمند یک نگاه ویژه ای است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه جوانان زیادی داریم و مقام معظم رهبری فرمودند لرستان مرکز تدین و انقلابی گری است، افزود: لذا این مردم شایسته خدمت هستند و انتظار می‌رود اقدامات در تراز انقلاب اسلامی برای لرستان صورت گیرد.

حجت الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: برای اینکه کمر بیکاری شکسته شود یک اقدامات اساسی در مرکز کشور برای لرستان باید صورت گیرد و نگاه ویژه ای باشد.

وی با بیان اینکه آقای اسلامی اولین وزیری است که در طول دو ماه گذشته دیده ام به لرستان می‌آید، مردم شهرهای دیگر را می‌بینند و سوال می‌کنند چرا سفر وزرا به لرستان کم است، تصریح کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم از مدیران فعال و سخت کوش دفاع کنیم. اما باید تلاش شود قله‌های رفیع شایسته لرستان فتح شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: فرزندان لرستان همواره در جانبازی و در دفاع انقلاب برگ‌های زرینی ورق زده اند، امیدواریم وزرا به لرستان بیشتر سفر کنند و نتیجه بخش نیز باشد.