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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۵۲

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری عنوان کرد:

ایستادگی در مقابل تحریم با تولید «کک» در پالایشگاه‌های کشور

ایستادگی در مقابل تحریم با تولید «کک» در پالایشگاه‌های کشور

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: با امضای تفاهم‌نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی در پالایشگاه بندرعباس و امام خمینی (ره) و پس از آن اجرایی شدن آن، شعار سال گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی آقامحمدی امروز (دوشنبه، ۲۱ بهمن‌ماه) در آئین امضای تفاهم‌نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی در پالایشگاه بندرعباس و امام خمینی (ره) شازند اظهار کرد: پس از اقدام آمریکا و تحریم الکترود گرافیتی با هدف زمین زدن صنعت فولاد (اواخر دی‌ماه) بلافاصله نشستی با این محور در دفتر (مقام معظم رهبری) تشکیل شد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ایمیدرو در نشستی که دو هفته پیش برگزار شد برنامه نهایی خود را برای تولید کک سوزنی و اسفنجی اعلام کردند، تصریح کرد: این طرح‌ها ظرف دو سال آینده کامل اجرا می‌شود. با امضای این تفاهم‌نامه و سپس اجرایی شدن آن، شعار سال گرامی داشته شده و رونق تولید اتفاق افتاده است.

کد مطلب 4849720

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