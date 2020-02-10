پیام مردم در راهپیمایی و انتخابات پیش رو به دشمن کوبنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از آحاد ملت برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، حضور مردم در پای صندوق های رأی پس از حماسه آفرینی در یوم الله ۲۲ بهمن را پاسخ قاطع و کوبنده ملت ایران به دشمنان انقلاب اسلامی عنوان کرد.

متن بیانیه مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری بدین شرح است:

بسمه تعالی

در یوم‌الله ۲۲ بهمن ۵۷ بساط ظلم و استبدادِ نظام پوسیده ۲۵٠٠ ساله با حضور آگاهانه و رضایت‌مدارانه ملت شریف ایران با رهبری امام خمینی برچیده شد.

تداوم این حضور شجاعانه همراه با مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی را با اقتدار و عزت و ایستادگی در برابر انواع توطئه‌های اقتصادی، فرهنگی و نظامی به ۴۱ سالگی رسانید، اما یوم‌الله ۲۲ بهمن امسال همراه شد با ایام شهادت سالار بزرگ و سرباز انقلاب، حاج قاسم سلیمانی که خود انقلاب دیگری را رقم زد و عشق و شور و حماسه ایرانیان و بسیاری از آزادی خواهان جهان را به همراه داشت.

در ادامه با یک‌پارچگی ملت مسلمان و غریو موشک‌های آفندی، بزرگ‌ترین پایگاه‌های تروریستی آمریکا در عین‌الأسد مورد هدف قرار گرفت و باز هم دست قدرت بی‌انتهای الهی ظاهر شد و یوم‌الله دیگری را رقم زد و شگفتی جهانیان را از این همه صلابت و شجاعت برانگیخت.

نمایندگان استان اصفهان در خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و تجدید بیعت با رهبر کبیر انقلاب و ولیّ‌امر مسلمین و شهدای انقلاب به ویژه سردار دل‌ها و سرباز انقلاب حاج قاسم سلیمانی اعلام می‌دارد که مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان اصفهان، امسال نیز همراه با ملت انقلابی سراسر کشور با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و بعد از آن نیز با حضور فعالانه و هوشیارانه در پای صندوق‌های رأی بار دیگر صبر، شکر، ایمان به الله و کفر به طاغوت را به نمایش می‌گذراند و پیام قاطع و کوبنده خود را به مستکبران جهانی و اغواگران غربگرا خواهند داد.

مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

حضرات آیات طباطبایی‌نژاد، مهدوی، مقتدایی، نمازی، عبداللهی

۲۱ بهمن ۱۳۹۸