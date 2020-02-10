به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای شماره ۱۱ خود اعلام کرد: «مصطفی منتظری» داوطلب حوزه انتخابیه استان تهران به حوزه انتخابیه استان فارس منتقل شد و از لیست نامزدهای استان تهران حذف و به لیست نامزدهای استان فارس افزوده می شود.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

پیرو اطلاعیه شماره (۹) ستاد انتخابات کشور در خصوص لیست اسامی نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به اطلاع مردم شریف حوزه های انتخابیه تهران و فارس می رساند، آقای «مصطفی منتظری» داوطلب حوزه انتخابیه استان تهران به حوزه انتخابیه استان فارس منتقل گردید. لذا از لیست نامزدهای استان تهران حذف و به لیست نامزدهای استان فارس افزوده می شود.

ستاد انتخابات کشور