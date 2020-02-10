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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۳

ستاد انتخابات خبر داد؛

تغییر حوزه یکی از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان

تغییر حوزه یکی از نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مصطفی منتظری» داوطلب انتخابات نخستین میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری حوزه انتخابیه خود را از تهران به فارس منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای شماره ۱۱ خود اعلام کرد: «مصطفی منتظری» داوطلب حوزه انتخابیه استان تهران به حوزه انتخابیه استان فارس منتقل شد و از لیست نامزدهای استان تهران حذف و به لیست نامزدهای استان فارس افزوده می شود.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

پیرو اطلاعیه شماره (۹) ستاد انتخابات کشور در خصوص لیست اسامی نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به اطلاع مردم شریف حوزه های انتخابیه تهران و فارس می رساند، آقای «مصطفی منتظری»  داوطلب حوزه انتخابیه استان تهران به حوزه انتخابیه استان فارس منتقل گردید. لذا از لیست نامزدهای استان تهران حذف و به لیست نامزدهای استان فارس افزوده می شود.

ستاد انتخابات کشور

کد مطلب 4849727
طیبه بیات

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