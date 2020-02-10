مدافعان پرسپولیس باید مقابل مانژوکیچ آرام باشند/بازی احساسی ممنوع

ادموند بزیک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تقابل تیم فوتبال پرسپولیس در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا با الدحیل قطر گفت: قطعاً سخت‌ترین تقابل یحیی گل محمدی تا اینجای فصل با الدحیل خواهد بود. فکر می‌کنم کادر فنی پرسپولیس به شناخت نسبی از بازیکنان در خصوص استفاده از آنها رسیده است و این موضوع می‌تواند بازی پرسپولیس را بهتر از همیشه کند.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص حضور ستارگان فوتبال دنیا نظیر ماریو مانژوکیچ و مهدی بن عطیه در ترکیب الدحیل اظهار داشت: سال هاست فوتبال در حاشیه حوزه خلیج فارس با چنین پدیده‌ای روبرو است. آنها هزینه‌های بسیار زیادی می‌کنند تا بتوانند کیفیت فوتبال باشگاهی خود را بالا ببرند و الگوهای خوبی را برای رشد بازیکنان خود ایجاد کنند.

وی ادامه داد: ترکیب بازیکنان الدحیل واقعاً گران قیمت است اما فکر می‌کنم شرایط فنی پرسپولیس نسبت به حریف قطری خود قابل قبول است و این تیم می‌تواند با ارائه بازی هوشمندانه به امتیاز برسد.

کارشناس فوتبال ایران درباره احتمال تغییر ترکیب پرسپولیس نسبت به بازی با استقلال تهران ادامه داد: پرسپولیس در دربی هم عملکرد خوبی داشت و اگر شانس با این تیم یار بود، سه امتیاز را می‌گرفت. تمام بازیکنان پرسپولیس قابلیت حضور در ترکیب اصلی را دارند. همین موضوع هم نقطه قوت این تیم محسوب می‌شود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره شرایط خط دفاعی این تیم تاکید کرد: مهم‌تر از اینکه چه کسی در قلب دفاع پرسپولیس بازی می‌کند افکار مدافعان است. دفاع پرسپولیس باید در نبرد سختی که با مانژوکیچ دارد تمرکز داشته باشد و احساسی بازی نکند. آرامش مدافعان بسیار مهم است تا روی بازیکنان حریف خطا نکنند.

بزیک راجع به فشردگی بازی‌های نمایندگان فوتبال باشگاهی کشور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: این موضوع را قبول دارم اما به هر حال برنامه فعلی بازی‌ها از مدت‌ها قبل تعیین شده بود و باشگاه‌ها باید امکانات لازم را برای مربیان خود فراهم می‌کردند. تیم‌هایی که نیمکت قوی داشته باشند در چنین روزهایی می‌توانند امیدوار به نتیجه باشند.