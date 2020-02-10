تظاهرات گسترده در سودان در اعتراض به کمبود شدید نان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دهها سودانی برای سومین روز متوالی در استان خارطوم پایتخت این کشور امروز دوشنبه هم علیه کمبود نان و بنزین دست به تظاهرات زدند.

شاهدان عینی اعلام کردند: شمار زیادی هم در منطقه شرق نیل در مجاورت خارطوم در اعتراض به کمبود شدید نان و بنزین دست به اعتراض زدند.

این در حالی است که شهرهای عطبره در شمال سودان و نیز منطقه‌ای در استان نیل سفید نیز روز گذشته شاهد اعتراضات مشابهی بود و معترضان راههای اصلی را بستند.

پایتخت سودان و برخی مناطق دیگر این کشور شاهد کمبود شدید نان و بنزین طی روزهای اخیر بوده است که سبب شده است که اعتراضاتی در خارطوم، ام درمان، عطبره و برخی مناطق دیگر برگزار شود.

این درحالی است که عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان دسامبر گذشته از افزایش سهم آموزش و بهداشت خبر داده و وعده حل بحران نان و سوخت را داده بود.

سودان از سال ۲۰۱۱ از بحران اقتصادی رنج می‌برد و این به علت از دست دادن چاه‌های نفت واقع در اراضی سودان جنوبی -که در آن سال در نقشه جغرافیای دنیا ظاهر شد-است. این چاه‌های نفت منبع اصلی درآمد سودان بود که بحران در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید و به دنبال آن انقلاب مردمی که به سرنگونی عمر البشیر منجر شد، رخ داد.