به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بیات ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات ادارهکل منابعطبیعی استان زنجان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ایامالله دهه مبارک فجر، از بهرهبرداری چند پروژه منابعطبیعی استان به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در این ایام خبر داد و گفت: پروژه کنترل سیلاب در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود از جمله این طرحها به شمار میرود که در مجموع با اعتباری بیش از ۱۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی یکی دیگر از پروژههای به بهرهبرداری رسیده در ایامالله دههفجر امسال را مرمت پخش سیلاب ذاکر در جاده طارم عنوان کرد و با یادآوری اینکه برای این پروژه بیش از ۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: علاوه بر این شاهد بهرهبرداری از سازه چندمنظوره روستای صالحآباد خدابنده و نیز راهاندازی فاز اول پروژه کنترل سیلاب در حوزه آببر در مجموع با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال بودیم.
معاون فنی ادارهکل منابعطبیعی استان زنجان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه از مجموع منابعطبیعی استان، یک میلیون و ۱۳۷ هزار هکتار را مرتع تشکیل میدهد، تصریح کرد: خوشبختانه تا به امروز اقدامات خوبی در راستای اجرای طرح مرتع در استان صورت گرفته که در این راستا میتوان به اجرای ۳۷۸ طرح مرتعداری در سطح استان اشاره کرد.
جلیل سلطاننژاد با یادآوری اینکه طبق قانون باید در طول سال ۱۰ درصد تعادل بین دام و مرتع برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: امروز میزان دام موجود در استان یک میلیون و ۲۳۰ هزار رأس بوده که این میزان دو برابر ظرفیت مراتع استان است و این در حالی است که مراتع استان فقط ظرفیت پذیرش ۶۴۰ هزار رأس دام را دارد.
معاون ادارهکل منابعطبیعی استان زنجان خبر داد:
بهرهبرداری از پروژههای منابعطبیعی با ۳۵ میلیارد ریال اعتبار
زنجان-معاون آبخیزداری ادارهکل منابعطبیعی استان زنجان از افتتاح پروژههای منابعطبیعی استان به ارزش ۳۵ میلیارد ریال طی ایامالله دهه مبارک فجر امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بیات ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات ادارهکل منابعطبیعی استان زنجان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ایامالله دهه مبارک فجر، از بهرهبرداری چند پروژه منابعطبیعی استان به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در این ایام خبر داد و گفت: پروژه کنترل سیلاب در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود از جمله این طرحها به شمار میرود که در مجموع با اعتباری بیش از ۱۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
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