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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۵۸

لیگ قهرمانان آسیا؛

ترکیب تیم الشرطه عراق مقابل استقلال اعلام شد

ترکیب تیم الشرطه عراق مقابل استقلال اعلام شد

یک سایت عراقی ترکیب تیم فوتبال الشرطه برای بازی مقابل استقلال ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «الغد پرس» عراق، ترکیب تیم فوتبال الشرطه برای بازی با استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا به این ترتیب است:

دروازه بان: احمد باسل
مدافعان: فیصل جاسم، علی فایز، ولید سالم وحسام کاظم
هافبک‌ها: سعد عبد الامیر، محمد مزهر، مازن فیاض و نبیل صباح
مهاجمان: علا عبدالزهره و علی یوسف

کرار جاسم بازیکن سابق تیم های استقلال و تراکتورسازی ایران به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم الشرطه نیست.

استقلال ایران و الشرطه عراق در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در شهر اربیل عراق به مصاف هم می روند.

کد مطلب 4849748

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