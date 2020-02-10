ترکیب تیم الشرطه عراق مقابل استقلال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «الغد پرس» عراق، ترکیب تیم فوتبال الشرطه برای بازی با استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا به این ترتیب است:

دروازه بان: احمد باسل

مدافعان: فیصل جاسم، علی فایز، ولید سالم وحسام کاظم

هافبک‌ها: سعد عبد الامیر، محمد مزهر، مازن فیاض و نبیل صباح

مهاجمان: علا عبدالزهره و علی یوسف

کرار جاسم بازیکن سابق تیم های استقلال و تراکتورسازی ایران به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم الشرطه نیست.

استقلال ایران و الشرطه عراق در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در شهر اربیل عراق به مصاف هم می روند.