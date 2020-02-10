زمستان در آستارا خودنمایی کرد / ادامه بارش شدید برف

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اهالی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان از یکشنبه شب با بارش شدید برف زمستانی و همراه با کولاک که کلیه مقاطع کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آستارا را سفیدپوش کرده است، غافلگیر شدند.

بارش برف در شهر مرزنشین آستارا که به دنبال تغییرات جوی و نفوذ سامانه پرفشار سرد و بارش زا به سواحل جنوبی خزر از دیروز عصر آغاز شده، موجب اختلال در رفت و آمد مردم و خودروها در معابر شهری و بین شهری شده است.

بارش برف در مناطق کوهستانی و جلگه‌ای آستارا همچنان ادامه دارد و موجب تداوم سرمای کم سابقه در منطقه شده است. ادامه بارش برف در آستارا همچنین موجب مختل شدن و کندی تردد خودروها در محورهای ارتباطی روستایی و بین شهری به خصوص در گردنه کوهستانی حیران شده است.

هم اکنون بارش برف در تمامی مقاطع گردنه کوهستانی حیران در محور آستارا به اردبیل، ادامه دارد و سطح این جاده‌ها را لغزنده کرده است. با وجود بارش برف به خصوص در مناطق مرتفع جاده‌های منتهی به آستارا، تردد در گردنه حیران در مسیر آستارا به اردبیل با کندی جریان دارد و راهدارخانه‌های مستقر در این مسیرها مشغول برفروبی و نمک پاشی جاده‌های کوهستانی منطقه هستند.

بارش برف همراه با کولاک در گردنه حیران در مسیر آستارا به اردبیل که از دو روز قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد و ارتفاع برف در این مسیر به بیش از ۵۰ سانتیمتر رسیده است.

فرماندار آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان آستارا برای مدیریت این رویداد جوی، گفت: مأموران راهداری و شهرداری آستارا برای بازگشایی مسیرهای جاده‌ای و شهری در حال تلاش هستند.

حسن رستم زاد، افزود: هم اکنون اکیپ‌های تخصصی راهداری و شهرداری آستارا از جمله لودر، گریدر، برفروب کامیونی و نمک پاش در حال بازگشایی مسیرهای اصلی و فرعی شهرستان آستارا هستند.

وی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان از نخستین ساعات بارش برف و فعالیت مستمر اعضای این ستاد، گفت: بر اساس مصوبات این ستاد برفروبی معابر شهری و جاده‌های بین شهری به صورت مستمر انجام می‌شود.

رستم زاد با اشاره به ادامه بارش برف و مه آلود بودن مسیرهای کوهستانی شهرستان به خصوص گردنه حیران، به رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی کوهستانی آستارا را دارند، توصیه کرد که خودروهای خود را به زنجیر چرخ و وسایل و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گردنه حیران برفروبی و نمک پاشی شده و تردد در جریان است اما به دلیل کولاک، رانندگان باید زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رمضان دانش، افزود: ضخامت برف در حاشیه گردنه حیران حد فاصل آستارا و استان اردبیل به تناسب ارتفاعات، از ۳۰ تا ۸۰ سانتیمتر است و حرکت خودروها به کندی صورت می‌گیرد و عملیات برفروبی و نمک پاشی راهداران ادامه دارد.

وی، افزود: مسیر آستارا به تالش نیز با توجه به ادامه بارش برف، شرایط دشواری دارد و رانندگان از سفرهای غیرضروری اجتناب و وسایل نقلیه خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آستارا، ادامه داد: شب گذشته راهداران آستارا در محدوده آق چای محور حیران، به چند خودروی گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کردند و برخی مسیرهای روستایی نیز به دلیل بارش برف مسدود شده و عملیات بازگشایی در حال اجراست.