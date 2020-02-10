به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در واکنش به تحریم‌های جدید اعلام شده از سوی آمریکا علیه ونزوئلا اعلام کرده که چنین اقداماتی غیرسازنده است.

پسکوف همچنین درباره احتمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه در ارتباط با ونزوئلا اظهار داشت که این مسئله می‌تواند به روابط دو طرف آسیب جدی وارد کند.

به گفته پسکوف اعمال چنین تحریم‌هایی از سوی آمریکا نقض فاحش قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین تاکید کرده که مسکو با در نظر داشتن شرایط به تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا واکنش و پاسخ مناسب خواهد داد.

پیش از این، «الیوت آبرامز» مسئول ویژه آمریکا در امور ونزوئلا اعلام کرده بود که واشنگتن گزینه‌های مختلفی برای مقابله با حضور روسیه در ونزوئلا دارد که به گفته او یکی از این گزینه‌ها تحریم‌های اقتصادی است.

روسیه با رد ادعاهای آمریکا درباره تحرکات نظامی در ونزوئلا، روابط مسکو و کاراکاس را در چارچوب روابط دو جانبه دولتی عنوان کرده است.