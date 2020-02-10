برپایی ستاد تبلیغاتی در ۱۱ نقطه شهر کرمانشاه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری کرمانشاه، فرمانداری کرمانشاه روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای دایر کردن ستاد تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در ۱۱ نقطه شهر کرمانشاه ممنوع اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: دایر کردن ستاد در میدان فردوسی، میدان آیت الله کاشانی، میدان انقلاب اسلامی، حد فاصل میدان انقلاب اسلامی تا میدان آیت اله کاشانی (دبیر اعظم)، پارکینگ شهرداری، حد فاصل چهارراه نوبهار تا میدان مرکزی، خیابان برق حد فاصل میدان ۱۷ شهریور تا میدان گلایول، سی متری اول حد فاصل چهار راه نوبهار تا میدان ۱۷ شهریور، سی متری دوم حد فاصل اداره کل ورزش و جوانان تا چهار راه سنگر، میدان معلم ابتدای بلوار مسکن (اطراف میدان) و بلوار گل‌ها لاین شمالی از چهار راه مطهری تا انتهای مسکن ممنوع است.

نامزدهای محترم انتخابات باید از اجاره کردن محل در این مناطق به منظور ایجاد ستاد تبلیغات انتخاباتی جدا خودداری کنند.