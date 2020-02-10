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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۹

فرماندار رامسر:

راههای روستایی رامسر بازگشایی شد

راههای روستایی رامسر بازگشایی شد

رامسر - فرماندار رامسر با اشاره به بازگشایی مسیرهای روستایی مسدوده شده براثر بارش برف در ارتفاعات شهرستان گفت: هم اکنون تردد در محورهای روستایی چریان دارد.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از عملیات نمک پاشی و برفروبی از سوی نیروهای راهداری، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی از بامداد امروز تاکنون، جاده‌های ارتباطی مسیر روستای "اکراسر" به سایر روستاهای جنت رودبار که برای ساعاتی موقت براثر ریزش برف زیاد مسدود بود، اکنون باز شده و تردد خودروها در این مسیر برقرار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در دیگر مسیرهای برفگیر کوهستانی حوزه‌های روستایی این شهرستان از جمله روستای " لیماکده "، " جواهرده " و منطقه " اشکورات " مشکلی برای آمد و شد خودروها وجود ندارد.

تغییرات ناپایدار جوی که از عصر شنبه در مازندران حاکم شد، سبب کاهش حدود ۲۰ درجه‌ای دما در مناطق مختلف استان شده است.

کد مطلب 4849789

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