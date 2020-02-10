مدیران باید بدنبال تحقق عدالت در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار جمشید انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد، با اشاره به پیشینه درخشان قزوین اظهار کرد: شیخ بهایی در گذشته، امور شهری قزوین را برعهده داشته و این مهم گویای ظرفیت بالای این خطه است.
وی تصریح کرد: هر چه مردم دارای افتخارات و سابقه قابل عرضه تاریخی بیشتری باشند، امروز نیز فرهنگشان متفاوت خواهد بود و انتظاراتشان در مسائل عدالتخواهی که به فطرت انسانها باز میگردد، بیشتر خواهد بود.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه اسلام دربهایی دارد که مردم از آنها وارد اسلام میشوند، خاطرنشان کرد: یکی از دربهایی که اهمیت بالایی دارد و اسلام را برای پیروان مذاهب دیگر جذاب میکند، کرامت است و باید به دیگران نشان دهیم که کرامت انسانها در مذهب و دین ما اهمیت بالایی دارد.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین «عدالت» را یکی از دربهای ورود به اسلام معرفی کرد که بسیاری از مردم به وسیله آن به اسلام روی آوردهاند و افزود: هر چه مردم عدالت بیشتری از سوی مسئولان ببینند، امیدوارتر شده و نگاه و رویکرد مثبتی که به نظام و کشور دارند، ارتقا پیدا میکند.
نظر شما