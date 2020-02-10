به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ایام الله دهه فجر، ظهر امروز سه طرح محیط زیستی با حضور غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، سجاد برنجی سرپرست فرمانداری ملارد و نوراله طاهری فرماندار شهریار، سه طرح محیط زیستی در حوزه تصفیه خانه پساب و فیلتراسیون خروجی دودکش سه واحد صنعتی در شهرستان‌های ملارد و شهریار افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

سعید محمودی در حاشیه افتتاح سیستم تصفیه پساب یک شرکت خصوصی در شهریار گفت: واحدهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرو هستند ضمن ایجاد رونق اقتصادی در کشور به حفظ شرایط محیط زیستی خود نیز باید توجه کنند.

وی با بیان اینکه سیستم تصفیه پساب این شرکت که امروز به بهره برداری رسید، کارآمد و مطابق با استانداردهای روز دنیا است، اظهار داشت: بهره گیری از سیستم تصفیه فاضلاب در واحدهای صنعتی ضمن کنترل آلودگی‌های آب و خاک، در کاهش هدر رفت آب و بازچرخانی می‌تواند بسیار مؤثر باشد و خروجی این سیستم‌ها با توجه به اینکه غنی از مواد آلی است برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود.

محمودی در ادامه با اشاره به اینکه رعایت الزامات محیط زیستی و حفظ سلامت مردم از اصولی است که حتماً باید در واحدهای صنعتی رعایت شود، افزود: واحدهای صنعتی باید در جهت حفظ سلامت مردم و محیط زیست گام بردارند و در این مسیر ما در کنار صنعت هستیم و کمک خواهیم کرد.

این سیستم تصفیه پساب با اعتباری بالغ بر بیست و پنج میلیارد ریال، سیستم فیلتراسیون هوای بخش سند بلاست یک شرکت دیگر با اعتبار پنج میلیارد ریال و سیستم کمپرسور برقی جایگزین سیستم دیزلی این واحد با اعتبار پانزده میلیارد ریال و همچنین سیستم تصفیه فاضلاب یک شرکت دیگر با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال افتتاح شده و بهره برداری رسیدند.

در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی از روش‌های حذف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور اخذ تاییدیه محیط زیست استفاده می‌شود و نتایج استفاده از سیستم تصفیه پساب صنعتی مشابه سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی است بدین معنا که می‌توان پساب تصفیه شده را پس از اخذ تاییدیه محیط زیست در آبیاری و کشاورزی یا دفع به آب‌های سطحی و یا چاه‌های جاذب استفاده کرد.