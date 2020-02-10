حمایت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی از فناوران خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ناصری در نشست خبری با بیان اینکه اشتغال مبتنی بر سیستم کارمندی و استخدام در ادارات جوابگوی جامعه نیست، اظهار کرد: متأسفانه این روند با شدت ادامه دارد و مسلماً در یک جایی به بن بست خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه ایران از نظر تعداد کارمند به نسبت جمعیت بزرگترین دولت را دارد و متأسفانه هنوز هدف اولیه ما استخدام دولتی است، تصریح کرد: باید نوآوری و فناوری برای ماندن در چرخه بازار مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در تولید علم جز کشورهای برتر دنیا هستیم اما اینها به سفره مردم نمیرسد، گفت: مسئولان پارکهای علم و فناوری را با ارگانهای دولتی اشتباه نگیرند.
وی بیان داشت: در پارکهای علم و فناوری قوانین به گونهای هستند که متخصصان حرفهای برای حمایت و هدایت افراد در این حوزه فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه مأموریت پارکهای علمی فراهم سازی بسترهای لازم را برای فعالیت افراد علاقمند در حوزه فناوری است، عنوان کرد: تلاش میکنیم تا بستر لازم را برای جوانان و افرادی که رشد و خلاقیت دارند فراهم کنیم تا احتمال شکست آنها را کاهش دهیم.
ناصری خواستار درک جایگاه اصلی پارک علم و فناوری استان شد تا گرفتار ساختار بروکراسی سایر دستگاههای اجرایی نشوند.
وی از فعالیت یک پارک و چهار مرکز رشد در شهرهای قاین، فردوس و طبس خبر داد و افزود: ۱۴۶ شرکت فناور و دانش بنیان در خراسان جنوبی فعال است.
وی با بیان اینکه بیشترین پتانسیل نیروی انسانی را داریم که کمترین زیرساخت را در این حوزه لازم دارد، بیان کرد: ۳۹ درصد فعالیتهای استان در حوزه فناوری آی تی است.
به گفته وی ۲۰ شرکت در حوزه برق و الکترونیک، ۲۲ شرکت در حوزه مکانیک و عمران، ۲۱ شرکت در حوزه گیاهان دارویی و کشاورزی، دو شرکت در حوزه معدن و ۲۴ شرکت در سایر حوزهها فعال هستند.
وی عنوان کرد: ۵۹ شرکت فناور و دانش بنیان در دوره پیش رشد ،۲۲ شرکت در امور مؤسسات و ۶۵ شرکت در دوره رشد هستند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان داشت: ۳۵ شرکت در استان خراسان جنوبی مجوز دانش بنیان دارند.
ایجاد ۷۰۰ نفر اشتغال در شرکتهای فناور و دانش بنیان استان
ناصری با تاکید بر اینکه افرادی که فکر و ایده دارند اگر به مراکز رشد و پارک مراجعه کنند ما حمایتهای لازم را خواهیم داشت، تصریح کرد: فعالیتهای خود را در دو حوزه فرهنگ سازی و توانمند سازی دنبال میکنیم.
وی از برگزاری ۱۵ کارگاه در مدارس و دانشگاهها در حوزه فرهنگ سازی خبر داد و افزود: ۲۴ عنوان کارگاه را نیز برای فناوران استان از ابتدای امسال برگزار کردهایم.
وی با بیان اینکه افرادی که در پارک پذیرش شوند و مستقر باشند از قوانین مناطق آزاد برخوردار میشوند، گفت: حدود ۱۱۰ عنوان حمایت قانونی داریم.
ناصری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد بودجه پارک و علم و فناوری استان صرف حمایت از فناوران میشود، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان پرداختی مستقیم برای حمایت از فناوران داشتهایم.
به گفته وی در سال جاری همچنین از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ۵۴ میلیارد برای حمایت از فناوران استان مصوب شده است که از این میزان ۴۷ میلیارد تومان برای شرکتهای دانش بنیان پارک است.
وی با بیان اینکه در شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان برای ۷۰۰ نفر اشتغال طی سال جاری ایجاد شده است، ادامه داد: فضای کافی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در استان را نداریم و برای استقرار ۳۰ شرکت فضای مناسب نیاز است.
ناصری عنوان کرد: ساختمان جدید پارک بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زیرساختهای برق، آب، گاز و اینترنت احتمالاً تا سال ۱۴۰۰ در محل جدید پارک علم و فناوری فراهم شود.
نظر شما