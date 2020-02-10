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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۵۲

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی؛

تخصیص پول توسط بانکها بهتر از دولت نبوده است

تخصیص پول توسط بانکها بهتر از دولت نبوده است

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: تخصیص پول توسط بانکها بهتر از دولت نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امینی رعیا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه برخی نظریات اقتصاد متعارف، خصوصا در زمینه نقش پول در اقتصاد، بر پایه فروض غلط بنا شده است، افزود: به طور مثال کارکرد بانک‌ها و شیوه خلق پول بانک‌ها به شیوه ای غلط در کتاب های اقتصادی درس داده میشود. یا اینکه درحال حاضر مشکل کشور ما معطل ماندن واحدهای تولیدی است ولی فرض برخی نظرات این است که اقتصاد در اشتغال کامل است.

وی تأکید کرد: منظور از هدایت اعتبار تعیین پروژه‌های بزرگ اشتغال زا برای کشور است که نیاز به تأمین مالی کلان دارد و باید بانک مرکزی شرایط را برای تخصیص منابع نظام بانکی به این پروژه‌ها فراهم کند.

تخصیص پول توسط بانک ها بهتر از دولت نبوده است

امینی رعیا ادامه داد: نکته دیگر اینکه تخصیص منابع از سوی بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی، بسیار بد و برخلاف منافع کشور بوده است. بنابراین تخصیص منابع از سوی بانک‌های خصوصی در اقتصاد لزوما بهتر از دولت نیست و این هم یک پیشفرض غلط حاکم است.

وی افزود:  در سال‌های اخیر ادبیات سالم سازی نقدینگی را مطرح کردند که علمی نبود و ضمن بستن دست بانک مرکزی و حاکمیت در کنترل خلق پول، دست بانک ها در توزیع خلق پول در اقتصاد را باز گذاشتند که تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته است.

کد مطلب 4849828
فرشته رفیعی

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