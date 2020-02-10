پس از شهادت سردار سلیمانی نگاهها به سیاست مخرب آمریکا معطوف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با رسانه لبنانی العهد گفت: به نظرم یکی از ابعاد اقدام ترامپ و نتانیاهو درباره معامله قرن برای انتخابات است و هر دو نیاز مبرمی به پیروزی انتخاباتی برای ماندن در منصبشان دارند و شاید هر دو به پیروزی دیگری نیاز دارد. ترامپ به موفقیت نتانیاهو در انتخابات نیاز دارد و نتانیاهو هم به ماندن ترامپ در قدرت نیاز دارد و این فرصت خوبی برای آنهاست که هر کدام دیگری را برای تحقق بلندپروازی‌های شخصی کمک کند.

وی در ادامه افزود: من احساس می‌کنم که واکنش ضعیف برخی سران عرب گواه این است آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که در برهه اخیر این سران عرب سرنوشت خود را به آمریکا و رژیم صهیونیستی گره زده اند و جرأت نخواهند کرد و نخواهند توانست که واکنش جدی انجام دهند.

ظریف تاکید کرد: این طرح معامله قرن در واقع معامله تجاری برای تثبیت اشغالگری است و این گواه آن است که برخی سران عرب محاسبات خطرناکی درباره روابط خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند.

وزیر خارجه ایران اعلام کرد: یکی از بزرگترین اشتباهات جهان عرب از سال ۱۹۹۰ و از زمان معاهده اسلو و مادرید، قبول آمریکا به عنوان میانجی بوده است. آمریکا میانجیگر نبوده بلکه جانبداری از یک طرف یعنی اسرائیل کرده است. حداقل فلسطینی‌ها امروز به این نتیجه رسیده اند که آمریکا میانجی گر در موضوع فلسطین نیست و جانبداری از یکطرف آنهم به شکل افراطی می‌کند.

ظریف در پاسخ سوال العهد مبنی بر اینکه گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با شهادت سردار قاسم سلیمانی ضعیف شده و یکی از عوامل قدرت خود را از دست داده است و بنابراین فشار به آن و گفتگو با آن آسان‌تر از قبل شده است، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی نماینده موضع جمهوری اسلامی در منطقه بود و ترور بزدلانه و ناجوانمردانه حاج قاسم از سوی آمریکاییها، خسارت سنگین برای منطقه و همه صلح خواهان دنیاست. پس از شهادت سردار سلیمانی شاهد هستیم که در منطقه به ویژه در عراق و ایران و برخی کشورهای دیگر چه می‌گذرد و همه نگاه‌ها به سیاست‌های مخرب آمریکا در منطقه بیشتر معطوف شده است و از این موضوع برای تقویت محور مقاومت می‌توان استفاده کرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این بر عزم فلسطینی‌ها و محور مقاومت در مقابل گام‌های خصمانه و خطرناک آمریکا در منطقه می‌افزاید. از سویی این موضوع میزان تقدیر ملت‌های منطقه از افرادی که جان خود را برای منطقه می‌دهند، را آشکار ساخت.

وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد: شهدای مقاومت در مرحله حیات و پس از شهادت خود الهام بخش هستند و شهادت آنها روشن ساخت که راه ایثار و شهادت راهی درست برای مقابله با استکبار جهانی است. ثمره خون این شهیدان زنده است و آنکه دست به ترور آنها زد به زباله دان تاریخ خواهد افتاد و شکی در این نیست. شما شاهد پاره کردن متن سخنرانی ترامپ و نیز پاره کردن نسخه طرح معامله قرن از سوی رؤسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی بودید.