مسئولین موظف به پاسخگویی به خواسته های مردم ازطریق شبکه سامدهستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: باید خواسته‌های مردم از طریق شبکه سامد دریافت و تا حصول نتیجه از طریق حوزه دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اقدام شود.

وی بیان داشت: پیگیری خواسته‌ها و رفع مشکلات حق مردم است و نباید در این راستا سرگردان و متحمل هزینه و یا خسارت شوند.

استاندار با بیان اینکه در راستای تسریع کارها مردم می‌توانند مشکلات خود را از طریق شبکه سامد اعلام کنند، گفت: سامانه سامد یا سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت با هدف بررسی مسائل و مشکلات مردمی و کاهش فاصله آنها با مسئولین ایجاد شده و مردم از این فرصت برای رفع مشکلات خود استفاده کنند.

وی از مهمترین درخواستهای مردمی را اشتغال، دریافت تسهیلات خود اشتغالی، توجه نهادهای حمایتی کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، مسکن محرومین، ارائه خدمات عمومی، تخلفات انتخاباتی و ملاقات‌های عمومی عنوان کرد.