به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدپور، مدیر عامل شرکت گاز مازندران عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی نساجی قائمشهر گفت: یکی از تأکیدات استاندار مازندران احیای کارخانه و تأمین انرژی مورد نیاز بوده است تا با تأمین انرژی مورد نیاز رونق تولید و اشتغالزایی فراهم شود.

وی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده ایستگاه ویژه ای برای تأمین گاز کارخانه نساجی مازندران در محل نصب شده است و این ایستگاه به یک دستگاه تقویت فشار پنج هزار متر مکعبی مجهز است که برای آن پنج میلیارد ریال هزینه شده است.



همچنین یحیی یوسف‌پور فرماندار قائمشهر در این مراسم، با بیان اینکه کارخانه نساجی قائم‌شهر، از سه دهه پیش با چالش و موانع متعددی مواجه شده است، عنوان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده، این کارخانه هم اکنون در مسیر درستی قرار گرفته است که جا دارد از شخص استاندار قدردانی کنیم.

وی افزود: تلاش بی وقفه آقای حسین زادگان موجب شد برای احیا این کارخانه قدیمی انگیزه پیدا کرده و نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.

وی با اشاره به ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای احیای کارخانه نساجی، گفت: گازرسانی به کارخانه نساجی مازندران به رونق تولید بیشتر این کارخانه کمک می‌کند و خرسندیم که هم اکنون ۳۶۰ کارگر در این کارخانه مشغول فعالیت هستند و تولیدات آن هم به بیشتر نقاط ایران به صورت خام ارسال می‌شود.