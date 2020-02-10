تمهیدات ناجا برای برگزاری باشکوه مراسم ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نوریان به تشریح اقدامات نیروی انتظامی همزمان با برگزاری مراسم ۲۲ بهمن پرداخت و عنوان کرد: در آستانه برگزاری جشن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایام الله دهه فجر را به عموم هموطنان عزیز تبریک و تهنیت می گوییم؛ یاد و خاطره امام عظیم الشأن، شهدای گرانقدر به ویژه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی سرباز مخلص ولایت، اسوه جهاد و مقاومت، ایثار ، فداکاری و خادم صادق امت را گرامی می داریم و علو درجات شهدا و امام(ره) را از خداوند متعال خواستاریم.

وی افزود: حضور ده ها میلیونی مردم بصیر، هوشمند و غیور ایران اسلامی در ۲۲ بهمن که نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود، نمایش عزت، سربلندی، اقتدار و افتخار ایران اسلامی است؛ ان شاء الله با عنایت خداوند تبارک و تعالی یک بار دیگر چشم جهانیان به این رویداد عظیم خیره خواهد شد و دشمنان مایوس تر ازگذشته می شوند.

سخنگوی ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی برابر سنوات گذشته در چارچوب تدابیر فرماندهی ناجا تمهیدات لازم را برای برگزاری باشکوه مراسم ۲۲ بهمن پیش بینی کرده است، عنوان کرد: در این مراسم طرح انتظامی- ترافیکی ویژه ای در سطح کشور اجرا می شود؛ تامین امنیت از مرز تا مرکز نیز از اولویت های اصلی پلیس است که بحمداله تاکنون هیچ گونه مشکل امنیتی نداشته ایم.

سردار نوریان ادامه داد: فراهم کردن تسهیلات عبور و مرور و نظارت بر اجرای طرح های ویژه ترافیکی در مسیرهای برگزاری مراسم و همچنین هماهنگی های لازم با سازمان ها، نهادها، دستگاه های امدادی و خدماتی و ...، صورت گرفته است؛ مجموعا شرایط مناسبی برای حضور معنادار مردم ایران اسلامی در این مراسم باشکوه فراهم شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه فرماندهان انتظامی استان ها با ستاد برگزاری مراسم در تعامل همه جانبه می باشند، تصریح کرد: غرفه های ویژه پلیس در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن برای آشنایی مردم با دستاوردهای پلیس و همچنین ارائه خدمات انتظامی به شهروندان فعال می باشند.

سردار نوریان با تاکید بر اینکه همکاری مردم با ماموران نیروی انتظامی به برگزاری مطلوب مراسم کمک خواهد کرد، گفت: ان شاء الله مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران اسلامی در این مراسم ملی همچون سال های گذشته حضوری با صلابت، معنادار و باشکوه خواهند داشت.