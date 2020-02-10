افتتاح یادمان و نصب مجسمه تختی در تهران

حجت نظری در گفت و گو با مهر در این باره گفت: صبح امروز در مراسمی با حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران و جمعی از مدیران شهری و پیشکسوتان کشتی از یادمان جهان پهلوان غلامرضا تختی رونمایی شد. این یادمان در محل زورخانه گردان که سال‌های قبل تخریب شده و محل تمرین جهان پهلوان تختی بود بنا شده است.

وی با بیان اینکه یادمان تختی می‌تواند یک فضای شهری مناسب برای حضور شهروندان باشد، گفت: این یادمان در تقاطع خیابان تختی و خیابان مولوی قرار دارد و افتتاح آن با استقبال اهالی محل نیز همراه شد.

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: همچنین مجسمه جهان پهلوان تختی نیز که از مدت‌ها قبل جمع آوری شده و در انبار شهرداری نگهداری می‌شد با پیگیری بنده دوباره مرمت و بازسازی شده و در محل جدید ه تقاطع خیابان شوش و مولوی بود نصب شد.

نظری با تاکید بر ضرورت زنده نگهداشتن نام و یاد بزرگان و اسطوره‌های کشورمان گفت: ما وظیفه داریم که بزرگان کشورمان را به نسل‌های بعدی جامعه نیز بشناسانیم و ساخت مجسمه و سردیس و نامگذاری معابر و ایجاد یادمان‌ها ازجمله اقداماتی است که می‌تواند این امر را میسر کند.

