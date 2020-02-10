انقلاب اسلامی تبدیل به نهضتی تمدن ساز و بدون مرز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربان پور روز دوشنبه در اولین همایش محور مقاومت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیجریه در اراک، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش این است که با رویکرد جهانی شدن انقلاب اسلامی در حوزه محور مقاومت همایشی برگزار شود تا بگوییم با صدور انقلاب اسلامی، دریافت کنندگان این پیام فراوان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: شیعیان نیجریه سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند، شیخ زکزاکی و همسرشان در زندان هستند و حاکمیت دولت نیجریه همت خود را بر این گذاشته که نسل وی را منقرض کند، چند تن از پسران ایشان را به شهادت رسانده اما دختران با تمام قدرت مسیر را ادامه می‌دهند.

حجت الاسلام قربان پور با اشاره به بازدید دختر رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه از بیت تاریخی امام راحل در خمین گفت: وی تعجب کرد چگونه ممکن است از این بیت تاریخی، انسانی برخاسته که اقصی نقاط عالم پیام ایشان را دریافت کردند و انجام کار انقلابی را ادامه می‌دهند.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی نفوذ سیاسی، انقلابی، اعتقادی و اجتماعی را بدون این که اسلحه در دست گیرد، انجام داده و از سربازان بسیاری در دنیا برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: هدف دیگر از برگزاری این همایش آمادگی برای گام دوم انقلاب است و در این راستا باید سربازی خود را در درون کشور و استان با نیروهای برون مرزی هماهنگ کنیم و با همدلی و همراهی هم جهت حرکت کنیم تا آرمان انقلاب اسلامی در ادامه فرمان امام راحل با دستور رهبر معظم انقلاب زمینه گسترش جهانی آن بیش از پیش فراهم شود.

حجت الاسلام قربان پور بیان داشت: اگر رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا خطاب می‌کنند، برای دریافت این خطاب دریافت و دل لازم است. شهیدان و فرزندان شهید شیخ زکزاکی و شهدای گرانقدر با تمام وجود پیام جبهه مقاومت را دریافت کردند.

وی با بیان این که جمعیت کثیری از شیعیان جهان با شیعیان نیجریه همراه هستند گفت: حزب الله لبنان، یمن، حوزه مقاومت سوریه و جمهوری اسلامی به عنوان پشتیبان ارزشمند با نیجریه همراهی دارند و یک جبهه جهانی انقلابی داریم نه یک کشور و نه یک جمهوری اسلامی و نه نیجریه.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: نیجریه، لبنان، فلسطین، سوریه و ایران در یک مرز جغرافیایی هستند اما انقلاب اسلامی بدون مرز، تمدن ساز و جهانی است و حاکمیت دولت و ملت اسلامی در اقصی نقاط جهان به سمت تمدن اسلامی حرکت می‌کند، چون تمدن سازی هدف است مرز نمی‌شناسد و رهبر این هدف یک شخصیت بین المللی به نام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب است.

حجت الاسلام صفر قربان پور افزود: امروز همگی در یک جبهه واحد هستیم و امیدواریم پرچم انقلاب اسلامی را به دست پرتوان رهبر معظم انقلاب به امام زمان (عج) تقدیم کنیم.