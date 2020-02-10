۱۶۲ خودروی در راه مانده در گیلان امدادرسانی شد

محمدرضا نازک کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ۵۳ اکیپ راهدار در محورهای مواصلاتی استان گیلان، اظهار کرد: ۵۱۷ راهدار در قالب این تعداد اکیپ در زمانهای ضروری به شهروندان خدمات رسانی میکنند.
وی با بیان اینکه ۳۲۱ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در راههای اصلی استان مستقر هستند و اقدام به برف روبی میکنند، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۴ کیلومتر از راههای استان گیلان برف روبی شده است.
نازک کار همچنین با اشاره به امدادرسانی به ۱۶۲ خودروی در راه مانده توسط راهداران طی ۲۴ ساعت گذشته، گفت: ۳۱۷ تن شن و نمک نیز در سطح معابر استان گیلان پاشیده شده است.
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