مرکز نیکوکاری در سازمان تاکسیرانی تهران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه نشست مشترک انعقاد تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و سازمان تاکسیرانی شهر تهران با حضور ابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برگزار شد.

قنادان در ابتدای این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن روز ۲۲ بهمن، گفت: با برگزاری تعدادی جلسه کارشناسی میان سازمان تاکسیرانی و اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران، تصمیم گرفته شد تا سرفصل‌های جدیدی در قالب تفاهم‌نامه به فعالیت‌های گذشته اضافه شود و همکاری‌ها گسترش یابد.

وی در مورد جزئیات این تفاهم نامه توضیح داد: سازمان تاکسیرانی به عنوان یک سازمان اجتماعی به بخش قابل توجهی از جمعیت شهر سرویس می‌دهد. ۱۰۰ هزار راننده اصلی و کمکی در این سازمان مشغول به فعالیت هستند و اگر تعداد هر خانواده را به طور متوسط ۴ نفر در نظر بگیریم، می‌توان گفت حدود ۴۰۰ هزار نفر به سازمان تاکسیرانی متصل هستند.

قنادان با بیان اینکه مجموعه تاکسیرانی یکی از پیکره‌های بزرگ شهری را تشکیل می‌دهد و انواع مختلفی از مسائل و مشکلات سطح جامعه نیز در این سازمان وجود دارد، اضافه کرد: برای مثال ممکن است که سرپرست خانوار (راننده تاکسی) فوت کند و خانواده این فرد دچار انواع و آسیب‌های اجتماعی شوند. سازمان تاکسیرانی به منظور حمایت از همسر و فرزندان فرد فوتی، اقداماتی را انجام می‌دهد. هدف اصلی ما سازماندهی این فعالیت‌ها با همراهی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

وی با تاکید بر تأسیس مرکز نیکوکاری سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه کمیته امداد، عنوان کرد: تاکسیرانان به عنوان هیأت امنای این مرکز انتخاب خواهند شد. همچنین جمع آوری کمک‌های مردمی و حمایت از افراد در معرض آسیب توسط تاکسیرانان انجام خواهد شد.

قنادان با بیان اینکه روزانه بیش از ۴ میلیون سفر توسط ناوگان تاکسیرانی انجام می‌شود، عنوان کرد: از این زنجیره شهروندی و تاکسیرانان در کنار کمیته امداد استفاده خواهیم کرد تا در خودروهای تاکسی، مسافران امکان فعالیت نیکوکاری را داشته باشند.

وی در مورد سرفصل دیگر همکاری‌ها بیان کرد: به منظور کاهش آسیب‌ها و توانمندی مددجویان، برای اشتغال‌زایی مددجویان (به همراه خانواده) معرفی شده توسط کمیته امداد، زمینه‌های اشتغال پایدار را فراهم خواهیم کرد. وام اشتغال زایی توسط کمیته امداد تأمین خواهد شد و سازمان تاکسیرانی با این وام زمینه‌های فعالیت مددجویان را فراهم می‌کند. امیدوارم که فعالیت‌های مشترک این دو سازمان در مسیر و افق جدیدی ادامه پیدا کند.

ابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در ادامه جلسه بیان کرد: از سازمان تاکسیرانی تشکر می‌کنم که زمینه ساز فعالیت ما در راستای فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب دیده جامعه و همچنین نیازمندان، شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) تلاش می‌کند با ایجاد زمینه‌های عقد تفاهم‌نامه، از ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری استفاده کند. ایشان بر توانمندسازی و اشتغال پایدار تأکید فراوان داشتند.

وی خاطرنشان کرد: این قشر (تاکسیرانان) می‌توانند درس بزرگی برای ما از بُعد فرهنگ کار و تلاش داشته باشند. جامعه به دنبال گسترش فرهنگ احسان ونیکوکاری است و ۱۰۰ هزار راننده تاکسی به همراه ۴ میلیون جامعه هدف می‌توانند در راستای گسترش این فرهنگ اثربخش باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران افزود: مرکز نیکوکاری که تأسیس خواهد شد به اسم کمیته امداد و سازمان تاکسیرانی نخواهد بود، بلکه به نام مردم است. ما از مردم به مردم خدمت‌رسانی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه همکاری کمیته امداد در همه زمینه‌ها وجود دارد تا از آلام مردم بکاهیم و به بازگشت نشاط به جامعه کمک کنیم، اظهار کرد: کمیته امداد به دنبال این است تا ضمن گسترش احسان، کار مردم را به دست مردم بسپارد. حدود ۴۰ مرکز در این زمینه توسط کمیته امداد افتتاح شده است. سازمان تاکسیرانی زمینه‌ای را فراهم کرد تا فقرا بتوانند سفره رنگینی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حل مشکلات داشته باشند.

پرپنچی گفت: گسترش نیکوکاری مشت بزرگی بر دهان استکبار است تا بدانند مردم با هم متحد هستند. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و به یمن این روزها باید از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه را داشته باشیم.