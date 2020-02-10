به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورو، «مایک پمپئو»، وزیرخارجه آمریکا در سخنانی به فرمانداران ایالات مختلف آمریکا نسبت به اقدامات جاسوسی چین هشدار داد.
به ادعای پمپئو، چین به صورت جداگانه ایالاتهای آمریکا را هدف قرار داده است و در تلاش برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در ایالتهاست.
وزیرخارجه آمریکا با هشدار نسبت به اقدامات امنیتی چین در آمریکا، این را نیز افزوده که یکی از اندیشکدههای دولتی چین همه ۵۰ ایالت آمریکا را با توجه نوع نگرش و نگاهشان به چین به دو گروه «دوستانه نسبت به چین و یا سرسخت و مبهم نسبت به چین» تقسیم بندی کرده است تا فعالیتها در هرکدام از این ایالتها متفاوت باشد.
پمپئو در ادامه همچنین مدعی شده است که مقابله با چین دیگر اقدامی فدرال و کلی از سوی کاخ سفید نیست، بلکه این موضوعی است که هرکدام از شهروندان و ساکنان ایالتها را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
وزیرخارجه جنجالی آمریکا در ادامه از فرمانداران ایالتهای این کشور خواسته است تا نسبت به سرمایهگذاریها و نفوذ چین از طریق ارتباط با دیپلماتها، دانشجویان و شرکتها تجاری هوشیار باشند.
مایک پمپئو با طرح این ادعا که دولت چین به صورت روشمند، سیستم آمریکا را تجزیه و تحلیل کرده است، همچنین گفت: چین با ارزیابی آسیب پذیری آمریکا و سوءاستفاده از فضای آزاد در آمریکا در تلاش برای کسب منافع مورد نظر خود در سطوح فدرال، ایالتی و حتی محلی است.
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