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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۲۴

با حضور معاون رئیس جمهور؛

عملیات اجرایی ۳۰۰۰ واحد مسکونی محرومان گلستان آغاز شد

عملیات اجرایی ۳۰۰۰ واحد مسکونی محرومان گلستان آغاز شد

آق قلا- با حضور معاون رئیس جمهور، عملیات اجرایی سه هزار واحد مسکونی محرومان گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و هادی حق شناس استاندار گلستان و جمعی از مسئولان کلنگ احداث سه هزار واحد مسکونی به زمین خورد.

عملیات اجرایی این واحدها در روستای سیل زده سقریلقی شهرستان آق قلا با همکاری بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شد.

همچنین به صورت متمرکز، پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با اعتبار ۲۵۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان با بهره مندی بیش از ۱۱۴ خانوار بهره مند افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

کد مطلب 4849877

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