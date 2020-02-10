عملیات اجرایی ۳۰۰۰ واحد مسکونی محرومان گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و هادی حق شناس استاندار گلستان و جمعی از مسئولان کلنگ احداث سه هزار واحد مسکونی به زمین خورد.

عملیات اجرایی این واحدها در روستای سیل زده سقریلقی شهرستان آق قلا با همکاری بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شد.

همچنین به صورت متمرکز، پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با اعتبار ۲۵۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان با بهره مندی بیش از ۱۱۴ خانوار بهره مند افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.