فعالیت ۱۷۰۰ پاکبان برای رفت و روب مسیر راهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش، گفت: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته ۸۴ دستگاه ماشین آلات خدمات شهری و ۲۱ دستگاه کامیونت برای جمع آوری پسماند و ۱۱۷ وانت ملودی ویژه جمع آوری پسماند خشک، مسئولیت نظافت مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را برعهده دارند.

وی اظهار کرد: هزار و ۱۸۶ نیروی خدمات شهری به همراه ۵۳۵ نیروی کارگری نیز اقدامات مربوط به رفت و روب و جمع آوری پسماند را در مسیرهای اعلام شده انجام خواهند داد.

نوربخش با اشاره به توزیع هزار و ۶۵۰ کیلوگرم کیسه مخصوص جمع آوری زباله برای انجام اقدامات مربوط به نظافت مسیرهای پیاده روی تصریح کرد: نیروهای سازمان پسماند تا نظافت کامل معابر که پیش بینی می‌شود عصر همان روز باشد، در مسیرهای پیاده روی حضور خواهند داشت و وظایف خود نسبت به رفت و روب را انجام خواهند داد.