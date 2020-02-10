سامانه بارشی تا چهارشنبه در خوزستان استقرار می یابد

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارش نقشههای هواشناسی استان خوزستان تا اوایل روز چهارشنبه سامانه بارشی سبب رگبار و رعد و برق (در مناطقی از شمال، شرق و ارتفاعات و در دیگر مناطق به صورت پراکنده) بارش برف در ارتفاعات و وزش باد متوسط گاهی در اغلب نقاط استان خواهد شد.
وی افزود: در این ایام شمال خلیج فارس مواج است.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: از فردا تا روز پنجشنبه وقوع دماهای کمینه نزدیک به صفر و منفی در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق شمالی- شرقی پیشبینی میشود.
سبزه زاری بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ایذه ۰ درجه سردترین و شادگان با ۲۳.۸ درجه گرمترین شهرهای استان بودهاند.
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