۲۰۰ برنامه به همت کارگروه قرآنی ستاد دهه فجر در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی، ظهر امروز در جلسه کارگروه قرآنی ستاد دهه فجر استان یزد با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه قرآن و آموزههای قرآنی استوار است، اظهار داشت: تببین دستاوردهای انقلاب در طول ۴۱ سال گذشته در حوزههای مختلف به ویژه در حوزه فعالیتهای قرآنی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
مسئول کارگروه قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: جذب نوجوانان و جوانان به قرآن و آموزههای قرآنی همچنین تبیین اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی منطبق با آیات قرآن کریم مهمترین هدف این کارگروه در برنامههای بزگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی است.
وی بیان کرد: برنامههای این کارگروه در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در قالب کرسیهای تلاوت قرآن کریم، گفتمانهای دینی، نشستهای سبک زندگی قرآنی، تجلیل از فعالین قرآنی، محفلهای انس با قرآن کریم، صبحگاه قرآن کریم، جز خوانی قرآن کریم، حفظ سروه فجر، اعزام، نشستهای بصیرتی، برپایی نمایشگاههای قرآنی و …در ایام الله دهه فجر برگزار میشود.
نجیمی اظهار داشت: برنامههای کارگروه قرآنی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان با محوریت خانههای قرآن، مؤسسات قرآنی و همچنین دستگاههای عضو این کارگروه با گسترده استانی برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد افزود: از جمله برنامههای شاخص این ایام الله برگزاری هشت محفل انس با قرآن کریم با حضور سید محمدجواد حسینی قاری بین المللی قرآن کریم، اجرای طرح ۱۰ شب ۱۰ کرسی تلاوت قرآن کریم و … بوده است.
نظر شما