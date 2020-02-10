کولاک شدید و مه ناپایدار بر جاده های زنجان حاکم است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف و کولاک شدید، مه ناپایدار در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به دندی، زنجان به طارم، سلطانیه به خدابنده و همدان، ابهر به خدابنده و نیک پی به ماهنشان حاکم شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به وقوع مه، آستانه دید کاهش یافته است بنابراین رانندگان با دقت رانندگی کنند.
مسئول مرکز مدیرت راههای استان زنجان، گفت: وقوع مه در گردنههای کوهستانی استان زنجان بسیار محسوس است و رانندگان در این محورها تردد نکنند.
محمدی ابراز کرد: استفاده از زنجیر چرخ در جادههای استان زنجان ضروری است.
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