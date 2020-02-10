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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۱۵

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان:

کولاک شدید و مه ناپایدار بر جاده های زنجان حاکم است

کولاک شدید و مه ناپایدار بر جاده های زنجان حاکم است

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان، از حاکم شدن کولاک شدید و مه ناپایدار بر جاده های استان زنجان خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف و کولاک شدید، مه ناپایدار در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به دندی، زنجان به طارم، سلطانیه به خدابنده و همدان، ابهر به خدابنده و نیک پی به ماهنشان حاکم شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به وقوع مه، آستانه دید کاهش یافته است بنابراین رانندگان با دقت رانندگی کنند.

مسئول مرکز مدیرت راه‌های استان زنجان، گفت: وقوع مه در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان بسیار محسوس است و رانندگان در این محورها تردد نکنند.

محمدی ابراز کرد: استفاده از زنجیر چرخ در جاده‌های استان زنجان ضروری است.

کد مطلب 4849897

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