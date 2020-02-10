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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۴۵

همزمان با دهه فجر؛

طرح پخت ۵۰ هزار نان صلواتی در یزد آغاز شد

طرح پخت ۵۰ هزار نان صلواتی در یزد آغاز شد

یزد ـ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد از آغاز طرح پخت ۵۰ هزار نان صلواتی در یزد خبر داد.

محمدحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح پخت ۵۰ هزار نان صلواتی در یزد اظهار داشت: این طرح به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد در ایام الله دهه مبارک فجر آغاز شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد با بیان اینکه این طرح در مناطق حاشیه شهر یزد اجرا می‌شود، افزود: اولین مرحله اجرایی طرح پخت ۵۰ هزار نان صلواتی از مدرسه استثنایی کوثر یزد با دریافت ۱۵۰۰ قرص نان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از موقوفه عبدالکریم صفار یزدی اجرا شده، بیان کرد: همچنین ۱۰ هزار قرص بسته‌های نان خشک از طریق مراکز افق امامزادگان شهرستان در بین افراد نیازمند توزیع خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: برای اجرای هر چه بهتر این طرح، در مناطق حاشیه شهر نانوایی‌ها شناسایی شده و در ماه‌های آینده نیز اجرا می‌شود.

کد مطلب 4849905

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