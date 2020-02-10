به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه هماهنگی دیدار پرسپولیس ایران و الدحیل قطر امروز دوشنبه در دوحه برگزار شد.

در این جلسه افشین پیروانی مدیر تیم، علیرضا اشرف مدیر رسانه ای و فارسیان افسر امنیتی تیم پرسپولیس و حسینی و خبیری مدیر بین الملل و اجرایی باشگاه پرسپولیس در جلسه حضور داشتند. پیروانی در این جلسه درباره ظرفیت و جایگاه در نظر گرفته شده برای هواداران پرسپولیس و ایرانی های مقیم دوحه پرس و جو کرد.

ناظر کره ای مسابقه درباره الزامات و قوانین نکاتی را متذکر شد. بر اساس هماهنگی ها تیم الدحیل یکدست قرمز می پوشد و بازیکنان پرسپولیس البسه یکدست سفید بر تن خواهند کرد.

دروازه بان الدحیل پیراهن زرد و دروازه بان پرسپولیس پیراهن مشکی بر تن خواهند کرد و تیم داوری هم لباس آبی و توپ جمع کن ها نیز پیراهن آبی تیره رنگ می پوشند.

کاور ذخیره های الدحیل به هنگام گرم‌کردن طلایی رنگ خواهد بود و کاور سرخ ها به رنگ نقره ای.