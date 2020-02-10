دعوت خانه ایثارگران کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: یوم الله ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنم ومهم است که مردم غیرتمند و شهید دوست و شهادت طلب جمهوری اسلامی ایران (به خصوص خانواده شهدا، ایثارگران جانبازان و ازادگان ) با آرمان‌های هدایت کننده و جاودان حضرت امام خمینی(ره) و افکار، مواضع ورهنمودهای انقلابی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای و راه شهیدان بیعت مجدد نمایند.

با توجه به این موضوع مهم که امسال یوم الله ۲۲ بهمن رنگ و بوی دیگری دارد و شهادت سردار رشید اسلام سپهبدحاج قاسم سلیمانی و یارانش شور و حرکت خاصی به حضور میلیون‌ها ایرانی بخشیده به ویژه اینکه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مصادف با چهلمین روز شهادت این سردار شهید مبارزه با استکبار جهانی و امریکای تروریست گردیده است و مردم شهادت جو و غیور همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران با حضور دشمن شکن به مانند سال های گذشته و همیشه در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و انتخاب نمایندگان لایق انقلابی و خدوم به نظام و مردم اعلام خواهند نمود.