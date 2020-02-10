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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۵۸

دعوت خانه ایثارگران کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دعوت خانه ایثارگران کشور از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خانه ایثارگران کل کشور، با صدور بیانیه‌ای از آحاد مردم به ویژه خانواده‌های معزز شهدا برای حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است: یوم الله ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنم ومهم است که مردم غیرتمند و شهید دوست و شهادت طلب جمهوری اسلامی ایران (به خصوص خانواده شهدا، ایثارگران جانبازان و ازادگان ) با آرمان‌های هدایت کننده و جاودان حضرت امام خمینی(ره) و افکار، مواضع ورهنمودهای  انقلابی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای  و راه شهیدان بیعت مجدد نمایند.

با توجه به این موضوع مهم که امسال یوم الله ۲۲ بهمن رنگ و بوی دیگری دارد و شهادت سردار رشید اسلام سپهبدحاج قاسم سلیمانی و یارانش شور و حرکت خاصی به حضور میلیون‌ها ایرانی بخشیده به ویژه اینکه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مصادف با چهلمین روز شهادت این سردار شهید مبارزه با استکبار جهانی و امریکای تروریست گردیده است و مردم شهادت جو و غیور همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران با حضور دشمن شکن  به مانند سال های گذشته و همیشه در مراسم یوم الله  ۲۲ بهمن آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و انتخاب نمایندگان لایق انقلابی و خدوم به نظام و مردم اعلام خواهند نمود.

کد مطلب 4849918

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