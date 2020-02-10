استان زنجان برای برگزاری انتخابات پرشور آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، خدابخش مرادی نافچی در جلسه ستاد انتخابات استان زنجان پس از بررسی موارد اعلام شده و جمع بندی عملکرد و اقدامات کمیته‌های شش گانه ذیل ستاد انتخابات از آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات دوم اسفند خبر داد.

وی فرایندهای برگزاری انتخابات را از وظایف خطیر مجریان و مسئولین دولتی در استان‌ها برشمرد و اظهار کرد: امر انتخابات به عنوان یکی از مدون‌ترین فرایند و رویداد در کشور، زمانبندی کاملاً مشخصی برای هر اقدام دارد و باید گام‌های اجرایی را به طور دقیق و منظم طی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان همچنین بر رصد فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی نیز تاکید کرد و افزود: رصد فضای مجازی و عملکرد تمامی کاندیداها و حامیان آنها در این بستر نیز با جدیت و دقت رصد می‌شود تا بر اساس قانون، همه از شرایط یکسانی برای تبلیغات برخوردار باشند و از تخلفات جلوگیری شود.

در این جلسه، دبیر ستاد انتخابات استان زنجان بر آمادگی کامل تمامی کمیته‌های ذیل ستاد تاکید کرد و گفت: جلسه نهایی و جمع بندی اقدامات شهرستان‌ها نیز پس از راهپیمایی دهه فجر و با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

ترخانی از آغاز تبلیغات کاندیدهای نهایی انتخابات از ۲۴ بهمن ماه خبر داد و افزود: در ۲۳ بهمن ماه نیز اعلام اسامی نهایی کاندیداهای تأیید شده از سوی مراکز انتخابیه را خواهیم داشت تا در ادامه وارد فرایند تبلیغات و مراحل نهایی انتخابات شویم.