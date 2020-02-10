همایش دختران انقلاب در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش دختران انقلاب، اسوه‌های انقلاب پیش از ظهر دوشنبه به همت تبلیغات اسلامی در شهرکرد برگزار شد.

استاد حوزه و دانشگاه در این همایش اظهار داشت: پدران و مادران انقلاب با وجود سختی‌ها و زجرهایی که در ساواک کشیدند از مسیر انقلاب منحرف نشدند و در مسیر انقلاب حرکت کردند.

حجت الاسلام حاجی بابایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شد، بیان کرد: انقلاب اسلامی دست بیگانگان را از غارت ثروت‌های کشور قطع کرد.

وی ادامه داد: انقلاب فضای خدمت، زمینه رحمت و محبت را در کشور و عالم برای همه بشیریت فراهم کرد و امروز خیلی راحتر نسبت به دوران گذشته می‌توانیم افراد به سمت خدا سوق دهیم.

وی بیان کرد: آزادی‌های نامشروع، خیانت، پایمال کردم حقوق مردم، دزدی، بی حجابی، پایمال کردن خون شهدا، سرد و نا امید کردم مردم به انقلاب و اسلامی، ترویج گناه و عدم اطلاعت از ولی فقیه جز موارد محبت نیست.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به مقوله ازدواج در سنین پایین، بیان کرد: دختران و پسران نباید به بهانه‌های مختلف ازدواج را به تأخیر باندازند.

وی عنوان کرد: طبق نظر کارشناسان و روانشناسان وجود ارتباط بین پسر و دختر پیش از ازدواج موجب بد بینی پس از ازدواج می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: وجود بدبینی در زندگی مشترک زمینه ساز ایجاد مشکلات مختلف است و یکی از عامل‌های مهم در ایجاد طلاق است.

مبلغ دین اسلام در کشور نیجریه نیز در این همایش اظهار داشت: ۶۰ درصد جمعیت نیجریه مسلمان هستند ولی مسلمانان بیشتر اهل تسنن هستند.

ابراهیم عثمان بیان کرد: تعداد مسلمانان شیعه در نیجریه بسیار اندک هستند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب در نیجریه مردم کم کم با مذهب تشییع آشنا شدند.

وی عنوان کرد: مذهب تشییع ویژگی‌های بسیاری دارد که عقلانیت از مهمترین ویژگی آن است و نقش مهمی در جذب ما به این مذهب داشته است.

ابراهیم عثمان اظهار داشت: نعمت‌های بزرگ در کشور ایران وجود دارد که مذهب تشییع از مهمترین نعمت‌ها در ایران است.

وی بیان کرد: امنیت از دیگر نعمت‌هایی است که در ایران وجود دارد و این نعمت را به خوبی حفظ کنید و نگذارید این نعمت از دست برود.

وی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا امنیت ندارند و باید قدر این نعمت را بدانید.

خانم بنتیا آدم دیگر مبلغ خارجی از کشور نیجریه نیز در این همایش با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امنیت از مهمترین نعمت‌های است که در ایران دیده می‌شود.

وی بیان کرد: آزادی زن در ایران از مهمترین ویژگی‌هایی بوده است که ایران را انتخاب کردام.

وی اظهار داشت: دو نوع آزادی برای زن وجود دارد که یکی آزادی درونی و آزادی بیرونی است.

این مبلغ خارجی گفت: کشور نیجریه مستعمره انگلستان بوده است و سبک زندگی مردم نیجریه مانند انگلستان است.

وی اظهار داشت: آزادی برای زنان خارجی وجود ندارد و ایران تنها کشوری است که برای زنان ازادی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: زنان در خارج از کشور در رنج و عذاب هستند.