آحاد جامعه در مسیر تحقق آرمان های انقلاب گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز دوشنبه در مراسم افتتاح یک کانون فرهنگی و تربیتی در شهرستان تفرش، اظهار داشت: همه ما باید در برابر انقلاب اسلامی و خون شهدا خود را مسئول بدانیم و برای تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش کنیم.

استاندار مرکزی افزود: امروز شرایط کشور در تمام بخش‌ها با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و در عرصه عمران، علم، راه، آموزش و بهداشت پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. در حقیقت زحمات بسیاری برای اعتلای نظام اسلامی و تحقق اهداف امام راحل و مقام معظم رهبری کشیده شده که مردم باید قدردان این زحمات باشند.

آقازاده بیان کرد: در طول دوران انقلاب، امت ایران اسلامی همواره با حضور پرشور در راهپیمایی‌ها و انتخابات‌ها عشق و علاقه خود را به انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند و ما باید قدردان مردم باشیم. بی شک تحقق وصایای امام راحل و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و وحدت در عمل، توسعه کشور را رقم خواهد زد.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: به طور قطع امسال نیز همچون سال‌های گذشته، ملت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی به خصوص استان مرکزی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند ماه، توطئه‌های دشمن را خنثی می‌کنند و بی شک حضور پرشور مردم در این دو رویداد بزرگ، بدون شک موجب اقتدار و عظمت ایران اسلامی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت الگوگیری نسل امروز از بزرگان گفت: امام خمینی (ره)، امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، آیت‌الله اراکی و… از سرشناس‌ترین مفاخر استان مرکزی هستند که رفتار و فکر آنان باید الگوی نسل جوان قرار گیرد.