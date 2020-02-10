شهادت سرداران جبهه مقاومت نقطه عطفی در انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری عصر دوشنبه در دومین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس که با حضور مهمانانی از جبهه مقاومت عراق در پردیس دانشگاه آزاد شیراز برگزار شد، افزود: حیات و برکت حاصل از شهادت سرداران بزرگ جبهه مقاومت، سراسر انگیزه و جوشش در رگ‌های جهان اسلام است.

وی شهادت سردار قاسم سلیمانی را نقطه عطف تاریخی در انقلاب اسلامی نامید و گفت: شهادت این سردار بزرگ اسلام خونی تازه در رگ‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت جاری کرد.

حجت الاسلام کلانتری نشانه‌های پیروزی جبهه مقاومت را برشمرد و گفت: اینکه رئیس پارلمان کویت جرأت پیدا کرده و سند معامله قرن را پاره می‌کند و در سطل زباله می‌اندازد نشانه پیروزی جبهه مقاومت است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی حرکت پارلمان عراق در تصویب طرح اخراج آمریکایی‌ها از این کشور را بزرگترین شکست استکبار به واسطه جبهه مقاومت ارزیابی کرد و گفت: اینها به برکت خون سرداران شهید جبهه مقاومت است و روز به روز برکات جدیدی در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: بر افراشته شدن پرچم امام عصر (عج) روی زمین در پی ادامه حرکت جبهه مقاومت است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: اگر در جبهه مقاومت هستیم باید با همه وجود ملتزم به همه لوازم انقلاب اسلامی باشیم.

وی یادآور شد: میلیون‌ها قلب در جهان به عشق ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام می تپد و امید به نظام جمهوری اسلامی دارند.