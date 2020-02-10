به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار سفیران و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران که عصر امروز (دوشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: فهم ناقص یا غلط از واقعیات ایران باعث سیاست‌های بسیار خطرناکی شد که ایران، منطقه و جهان را به آشوب کشیده است.

وی ادامه داد: کسانی ۴۱ سال است در آرزوی پایان جمهوری اسلامی هستند و براساس این فهم غلط هر روز سیاست‌های غلط قبلی را ادامه می‌دهند، تکرار می‌کنند و هر روز به بهانه‌ای دلشان را خوش می‌کنند که امروز روز موعود است.

وزیر امور خارجه گفت: هر چه مردم ایران با حضور و حمایت خود و اعلام نگاه و نگرششان، این دیدگاه آنان را رد می‌کنند؛ ولی آنها مجدداً بهانه‌ای برای پایدار ماندن در دیدگاه غلط خود دارند.

ظریف افزود: فردا یکبار دیگر حماسه مردم ایران را خواهید دید؛ اما این حماسه هیچگاه به پای حماسه برای کسی نخواهد رسید که برخی وی را بزرگترین دشمن خود می‌دانستند. بدانید که مردم ایران طرفدار دشمن آمریکا هستند.

وی عنوان کرد: بپذیرید و آرزوهای غلط خود را کنار بگذارید. دعواها و بگومگوهای داخلی ما را به حساب فاصله مردم نگذارید. فاصله مردم از نگرش شما در مراسم تشییع پیکر قاسم سلیمانی نمایان شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: هرکس نسبت به این مردم احترام نگذاشته، نسبت به قهرمانان این مردم و منطقه احترام نگذارد و هرکس در کنار آمریکا قهرمانان این منطقه را تروریست بداند، باید متوجه باشد که آینده‌ای در منطقه نخواهد داشت.

ظریف خاطرنشان کرد: این واقعیتی است که مردم ایران ۴۱ سال است به دنیا نشان داده‌اند و ان‌شالله ۴۱ سال دیگر نیز به دنیا نشان خواهند داد.