هشدار ائتلاف دولت قانون به علاوی درباره سفر به اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جاسم البیاتی از ائتلاف دولت قانون عراق به محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه این کشور درباره سفر به اقلیم کردستان عراق هشدار داد.

وی افزود: سفر علاوی به اقلیم سبب خواهد شد که وی گروههای سیاسی که حامی او هستند را از دست بدهد به ویژه که اگر به کردها امتیازاتی به منظور تشکیل کابینه خود بدهد.

البیاتی تاکید کرد: نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در صورتی که به اقلیم برود، رأی اعتماد نخواهد گرفت زیرا اعتبار خود را در برابر گروههای سیاسی که متعهد به تشکیل کابینه به دور از سهمیه بندی شده اند، از دست خواهد داد.

قرار است که علاوی به زودی به اقلیم کردستان عراق سفر کند.