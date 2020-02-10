ایران اسلامی در ۲۲ بهمن حماسه ای دیگر خلق خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در یادداشتی با گرامیداشت چهل و یکمین طلیعه فجر پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: یوم الله ۲۲ بهمن تبلور تجدید پیمان و میثاق ملت بزرگ ایران با آرمان های امام راحل عظیم الشانی است که در حقیقت روح خدا در کالبد زمانه بود و کاری حسینی کرد و طومار ۲۵۰۰ ساله جهل و طغیان طاغوتیان را در هم پیچید و علم اسلام راستین را که همان اسلام ناب محمدی (ص) بود را بر افراشت و دست غارت و چپاول استعمارگران مستکبر را از این مرز و بوم کوتاه کرد و باور توانستن را در جان ملتی که بذر نتوانستن را در روح و فکر آنها کاشته بودند متبلور ساخت.

انقلاب اسلامی در حقیقت عزت، استقلال و آزادی را برای ملت ما به ارمغان آورد و یوغ بندگی و سرسپردگی را از دست و پای ملت ما باز کرد و غرور و خود باوری را جایگزین آن کرد.

امروز بعد از گذشت بیش از چهار دهه پر فراز و نشیب از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، علیرغم همه ددمنشی ها و کارشکنی های دشمنان، ایران اسلامی در اوج شکوه و اقتدار قله های پیشرفت و تعالی را یکی پس از دیگری می پیماید.

امروز ایران اسلامی با رهبری های داهیانه و غرور آفرین رهبر و مقتدای خود امام خامنه ای عزیز در واقع ابر قدرتی بلا منازع می باشد که یک تنه در مقابل همه ابر قدرت های شیطانی ایستاده است و هرگز سر تسلیم و بردگی فرو نمی آورد و در این مسیر بیش از ۲۳۰ هزار شهید رشید را تقدیم کرده است.

دشمنان به طور حتم در معادلات خود دچار اشتباهات فاحشی شده اند که گمان کرده اند که با اجیر کردن تعدادی مزدور خود فروخته «همچون شعبان بی مخ ها»، می توانند درخت پر صلابت انقلاب اسلامی ایران را که با خون هزاران هزار شهید آبیاری شده است و در عمق جان میلیون ها عاشق صادق ریشه دوانیده است را سرنگون سازد.

ملت بزرگ ایران در عرصه های مختلف با حضور پرشور، شعور و حماسه آفرینی خود نشان داده اند که همچنان مدافع و حامی انقلاب اسلامی خود هستند و به رغم همه سختی ها و مشکلاتی که عامل اصلی ایجاد آنها نیز آمریکای جهان خوار و ایادی و دست نشانده های آنها هستند، انقلاب خود را که عزت و افتخار را برای آنها به ارمغان آورده است با هیچ مطاعی معاوضه نخواهد کرد به گونه ای که حضورمیلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر سرباز ولایت حاج قاسم سلیمانی موید و نشان دهنده این موضوع است.

ملت بزرگ ایران اسلامی به حول قوه الهی روز سه شنبه در طلیعه چهل و یکمین فجر انقلاب خود همچون گذشته خواهند درخشید و حماسه ای دیگر را به ثبت خواهند رسانید.