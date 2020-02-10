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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۵

با حضور اساتید حوزه؛

پیکر آیت الله طبرسی در قم تشییع شد

پیکر آیت الله طبرسی در قم تشییع شد

قم - پیکر آیت الله طبرسی نماینده سابق ولی فقیه در استان مازندران با حضور گسترده مردم و اساتید حوزه در قم تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله نورالله طبرسی عصر دوشنبه با حضور گسترده طلاب از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان مجلس خبرگان و همچنین مردم استان‌های قم و مازندران در این مراسم حضور داشتند.

پیکر آیت الله طبرسی پس از اقامه نماز توسط آیت الله العظمی جوادی آملی گرد مضجع نورانی کریمه اهل بیت (ع) طواف داده شد.

مراسم گرامیداشت آیت الله طبرسی امشب در مسجد امیرالمومنین (ع) قم برگزار خواهد شد.

مراسم وداع با پیکر این عالم ربانی فردا شب در مصلی جمعه ساری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4849959

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