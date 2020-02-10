پیکر آیت الله طبرسی در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت الله نورالله طبرسی عصر دوشنبه با حضور گسترده طلاب از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان مجلس خبرگان و همچنین مردم استان‌های قم و مازندران در این مراسم حضور داشتند.

پیکر آیت الله طبرسی پس از اقامه نماز توسط آیت الله العظمی جوادی آملی گرد مضجع نورانی کریمه اهل بیت (ع) طواف داده شد.

مراسم گرامیداشت آیت الله طبرسی امشب در مسجد امیرالمومنین (ع) قم برگزار خواهد شد.

مراسم وداع با پیکر این عالم ربانی فردا شب در مصلی جمعه ساری برگزار خواهد شد.